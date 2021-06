Em família, com génios, passeios e festivais, reais ou imaginários

VISITAS

4 de Junho a 30 de Setembro

Immersivus Gallery

O Verão do Algarve tem agora mais um trunfo na cartola: a Immersivus Gallery no Centro de Congressos, em Vilamoura. Depois de Lisboa e Porto, o espaço dedicado a experiências de arte imersiva estende-se a Sul, com 1000 metros quadrados de projecções a 360 graus. A habitá-lo estão Claude Monet, Gustav Klimt, Leonardo Da Vinci e Miguel Ângelo. O convite vem do ateliê OCubo e promete uma viagem ao universo criativo dos quatro génios da história da arte, por meio de duas exposições: Impressive Monet & Brilliant Klimt e Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci. Entre as obras-primas à mão de semear, estão a Mulher com Sombrinha de Monet, O Beijo de Klimt, A Criação de Adão de Miguel Ângelo e o Homem Vitruviano de Da Vinci. A galeria está aberta de terça a domingo, com três sessões diárias: às 19h15, 20h45 e 22h15 (Impressive Monet & Brilliant Klimt) e às 20h, 21h30 e 23h (Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci). Os bilhetes custam entre 10€ e 15€ (grátis até aos 3 anos).

LITERATURA

5 de Junho

Noite da Literatura Europeia

As coordenadas do passeio literário apontam este ano para Oeiras. Entre as 17h30 e as 23h30 de sábado, o Parque dos Poetas recebe a nona edição do evento, folheando prosa, poesia, teatro e banda desenhada ao ar livre. A viagem começa pela petizada, com a leitura encenada Pi-Pan-Pin – Três histórias “assim-assim”, que junta o Pinóquio, a Pipi das Meias Altas e o Peter Pan. Seguem-se, a cada meia-hora, leituras das obras de 15 autores europeus. A representação nacional sai da pena de Ana Margarida de Carvalho, com o romance Não Se Pode Morar nos Olhos de Um Gato. Sarah Jäger (Alemanha), Valerie Fritsch (Austria), Dušan Mitana (Eslováquia), Javier Cercas (Espanha), Tommi Musturi (Finlândia), Leïla Slimani (França), Dimitris Dimitriadis (Grécia), György Dragomán (Hungria), Sally Rooney (Irlanda), Marcello Simoni (Itália), Tullio Forgiarini (Luxemburgo), Paweł Huelle (Polónia), Petr Brokovec (República Checa) e Elena Vlădăreanu (Roménia) são os outros representantes das letras contemporâneas. O programa passa também pela rádio: na Antena 2, A Força das Coisas de Luís Caetano oferece uma “degustação de míni leituras”. A iniciativa é organizada pela EUNIC Portugal e pela Comissão Europeia, numa parceria com o município de Oeiras.

PASSEIOS

5 e 6 de Junho

BioBlitz

Todas as idades

Depois de cinco dias de actividades online dirigidas à comunidade escolar, o BioBlitz propõe um fim-de-semana em família no Parque de Serralves (Porto). Entre as 10h e as 19h, com o tema Descobre a Natureza do Parque de Serralves com a Lipor, a sétima edição da iniciativa traz oficinas científicas, saídas de campo, visitas e espectáculos. O mundo das aves, dos anfíbios e dos répteis, os segredos das árvores, o Treetop Walk, o mercado de produtos biológicos, o circo contemporâneo da Erva Daninha ou o concerto As Árvores Não Têm Pernas para Andar de Joana Gama são alguns dos momentos do programa. Tudo com entrada livre e de olhos postos na sustentabilidade e na descoberta e conservação da biodiversidade urbana.

MARIONETAS

1 a 6 de Junho

BIME - Bienal (Inter)Nacional de Marionetas de Évora

Todas as idades

À 15.ª edição, o festival organizado pelo Cendrev - Centro Dramático de Évora e dedicado à arte bonecreira limita o alinhamento à produção nacional. Nos quase 80 espectáculos de 22 companhias, apresentados em vários espaços da cidade, encontram-se os fios puxados pelas mãos de Algazarra - Teatro e Marionetas, Krisálida - Associação Cultural, Teatro e Marionetas Mandrágora, Companhia Marimbondo, Limite Zero, Fio d'Azeite, A Tarumba, Partículas Elementares e S.A. Marionetas, além dos anfitriões Bonecos de Santo Aleixo. A fechar o pano, domingo, às 22h, no Jardim das Canas, há um espectáculo com fogo preso. O programa completo está disponível aqui.

TEATRO

5 e 6 de Junho

Famílias Imaginárias

Maiores de 3 anos

Joana Providência debruça-se sobre o que une e constrói uma família. A dar corpo ao espectáculo estão famílias da comunidade, de sangue mas também emprestadas, enredadas de diferentes formas, com laços estabelecidos ou inventados. Para ver, em estreia, no Teatro Campo Alegre (Porto), sábado e domingo, às 17h, com bilhetes a 2,50€ para crianças e 7€ para adultos.

5 a 10 de Junho

No Escuro

Maiores de 3 anos

"Onde mora o escuro?” “Será que pode falar connosco?” “Quantos monstros cabem numa sala escura?” Estas são algumas das perguntas exploradas em conjunto com crianças e que servem de base ao espectáculo criado e interpretado por Raimundo Cosme, numa produção da Plataforma285. Uma viagem ao desconhecido, “sempre com a luz ligada” garantem, com estreia marcada para o palco do Teatro São Luiz, em Lisboa, no sábado às 16h, e repetição no domingo e na quinta, no mesmo horário (domingo com sessão também às 11h). Os bilhetes custam 3€ (criança) e 7€ (adulto).

MÚSICA

5 e 6 de Junho

Histórias da Formiga Rabiga - A Menina do Mar

Maiores de 3 anos

O conto de Sophia de Mello Breyner Andresen sobre a amizade entre um menino curioso e uma menina que vive no mar serve de cenário ao concerto para famílias da Orquestra Metropolitana de Lisboa. Nas pautas, além da versão musical composta por Fernando Lopes-Graça, estão dois mundos opostos que se atraem e sentimentos como a descoberta ou a saudade. A narração é de Susana Henriques; a direcção musical está nas mãos de Leandro Alves. Sábado, às 11h, na Academia Almadense (entrada livre com inscrição em reservas@cma.m-almada.pt) e domingo, à mesma hora, no Cinema São Jorge, em Lisboa (8€).

FESTIVAL

5 de Junho

Festival Imaginário

Todas as idades

Artes, família, natureza. É nestes eixos que se move o evento, organizado pela Byfurcação - Associação Cultural em parceria com a Câmara Municipal de Sintra, que convida miúdos e graúdos, dos zero aos 100 anos, a dar asas à imaginação. Entre as 10h e as 18h, numa terceira edição totalmente online com transmissão em directo a partir da Quinta da Ribafria, há lugar à dança de Clara Marchana, às marionetas d’A Bolha, à poesia de Carla Trindade, aos contos de Miguel Gouveia e Serafim, ao teatro Eça Agora e às oficinas Retratos de Família com a Natureza, entre outras animações. Sábado, das 10h às 18h. A entrada é livre e vem com uma nota solidária: a organização agradece contribuições para a IPSS Obra do Padre Gregório, em S. Pedro de Sintra.

ACTIVIDADES

5 e 6 de Junho

WOW - Dia da Criança

Em Vila Nova de Gaia, o quarteirão cultural World of Wine (WOW) dedica o fim-de-semana às crianças. No Museu do Chocolate, o workshop Chocolatinhos ensina a fazer cake pops (sábado e domingo, às 15h, 7,50€ a 15€). Leituras e contos marcam a oferta dos museus da Cortiça (que lê um livro junto ao sobreiro), da Região do Porto (que conta contos históricos) e do The Bridge Collection (que convida a Viver o museu: uma peça, um conto). Nos três espaços, o encontro está marcado para sábado, às 11h, 15h e 17h, com entradas entre 7€ e 15€, sujeitas a descontos. Fora dos museus, é na praça principal que se concentram as atenções, com modelagem de balões, pinturas e histórias musicadas (das 10h às 18h, com entrada livre).

CIRCO

5 a 20 de Junho

CircoAGITado

Todas as idades

A Câmara Municipal de Águeda convida para três fins-de-semana de CircoAGITado. Com um programa dividido por três espaços diferentes, entre a arte de ver (espectáculos) e a arte de aprender (aulas), desfiam-se malabarismos, acrobacias, filmes e apresentações do projecto Euphorika, de Gaspar Ribeiro e da companhia Absurda. O arranque é feito no exterior do antigo Instituto da Vinha e do Vinho (dias 5 e 6, respectivamente, a partir das 14h e das 11h). Seguem-se o Parque Botânico de Vale Domingos (12 e 13) e a Pateira de Espinhel (19 e 20). A entrada é livre, limitada à lotação de cada espaço.