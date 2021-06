Em Monção, a Coca volta a estar por todo o lado, embora diferente

Ainda não é um regresso em pleno. A procissão solene e o cortejo etnográfico não saem às ruas, nem se faz a recriação simbólica do combate entre São Jorge e a Coca – essa espécie de dragão com escamas que representa o mal e que deve ser afugentada para atrair boas colheitas (para o vinho alvarinho, por exemplo). Mas, ao contrário da cancelada Feira da Foda, a festa da Coca não se confina: faz-se com “um programa diferente e alternativo”, anuncia a autarquia, com direito a varandas enfeitadas, passeios a cavalo e de charrete, uma exposição e um labirinto.

A inauguração, a 3 de Junho, feita com uma salva de morteiros (ao meio-dia) e com a missa do Corpo de Deus (às 18h) transmitida em directo através do site e Facebook do município. A partir daqui, sucedem-se as propostas.

No Anfiteatro Natural do Souto, o convite é para honrar o cavaleiro com uma actividade hípica: crianças e adultos podem alistar-se na Escola de São Jorge, montar a cavalo e passear no redondel, até domingo, das 10h às 13h e das 15h às 19h.

No mesmo horário, o centro histórico enche-se de charretes que aguardam quem queira embarcar numa “viagem surpreendente por alguns dos locais mais emblemáticos da vila”, sejam famílias interessadas numa “experiência atractiva e divertida”, sejam “jovens namorados” atraídos por “momentos e cenários de verdadeiro romantismo”.

Por falar em crianças, que tal levá-las ao Ninho da Coca? Trata-se de um labirinto em forma de dragão, instalado na Praça Deu-la-Deu. Entre a boca de entrada e a cauda de saída, percorre-se um desafio inspirado na lenda da terra e recheado de informações sobre a sua história, com surpresas pelo caminho.

Na mesma praça, as varandas estão engalanadas com coloridas “coquinhas” – réplicas da mítica criatura – criadas por jovens do concelho. A criatividade é espicaçada também com a primeira edição do concurso Coca de Monção, que dará origem a uma exposição a inaugurar em Outubro.

As festas do Corpo de Deus – Coca de Monção decorrem entre 3 e 6 de Junho. O Ninho da Coca está aberto também entre 10 e 13 de Junho e, até este dia, mantém-se a Coca à Varanda. Todas as actividades são gratuitas, à excepção dos passeios de charrete, em que o bilhete individual custa 2€ (crianças até três anos não pagam).

O espírito da festa pode também ser transportado para casa com Monção e o Dragão - Uma Peleja Ancestral, um jogo de tabuleiro para toda a família em que o objectivo é derrotar a vil Coca e (re)descobrir a vila no processo. A demanda passa por dezenas de perguntas, divididas por cinco categorias: história & lendas, património, geografia & natureza, enogastronomia e curiosidades. Está à venda na Loja Interactiva de Turismo.