À mesa do Madrid Fusión: um menu de inovações de olho no futuro

Foram mais de seis semanas de discussões até que a decisão fosse finalmente tomada: o Madrid Fusión, um dos mais importantes congressos de gastronomia do mundo, tinha enfim uma data para sua edição de 2021 — e seu formato redefinido: presencial, mas com capacidade reduzida e ampla presença nas plataformas digitais. “Quando em Fevereiro optámos por seguir adiante, estávamos no auge da segunda onda e não sabíamos se ele poderia mesmo acontecer. Mas sentimos um dever de que tínhamos que realizá-lo e aqui estamos nós”, diz à Fugas Benjamín Lana, vice-presidente do evento, que este ano completou sua 19.ª edição.