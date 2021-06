Bruxelas incentiva investimento, mas pede limites à despesa corrente

Comissão começa a deixar avisos a Portugal – e aos outros países com dívida pública elevada – para assegurar uma política orçamental prudente. A mensagem é apostar quase tudo no fundo de recuperação europeu

Passado pouco mais de um ano desde o início da crise e, apesar de as regras orçamentais continuarem suspensas até 2023, começam a ser evidentes os primeiros sinais de preocupação em Bruxelas relativamente à evolução das finanças públicas de alguns dos Estados-membros. Portugal é um dos países visados pela Comissão Europeia, sendo-lhe pedido que “limite” a despesa pública corrente, apostando todas as fichas da retoma no investimento financiado pelo fundo de recuperação europeu.