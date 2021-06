Actividade económica na zona euro acelera em Maio

Apoios dados pelo BCE e pelo Governo, conjugados com a retirada de algumas medidas de confinamento, estão a permitir uma retoma do sector dos serviços na zona euro, mostram os indicadores avançados publicados esta quinta-feira

O aligeiramento das medidas de confinamento em vigor em vários países conduziu a uma aceleração do ritmo da actividade económica na zona euro em Maio como já não se via desde Fevereiro de 2018, mais um sinal da força da retoma que se pode esperar na segunda metade deste ano.

De acordo com os dados publicados esta quinta-feira pela consultora IHS Markit, o indicador PMI na zona euro - que mede o volume de encomendas nos vários sectores e é um dos mais utilizados para identificar antecipadamente a evolução da actividade económica - registou uma subida de 53,8 pontos em Abril para 57,1 pontos em Maio.

Quando este indicador está acima dos 50 pontos, isso significa que a actividade económica está em expansão. Os 57,1 pontos registados em Maio são os mais altos desde Fevereiro de 2018.

Os dados agora publicados não constituíram uma surpresa. Para além da manutenção dos estímulos monetários e orçamentais lançados pelo BCE e pelos governos europeus para combater a crise, a actividade económica na zona euro está agora a beneficiar da retirada parcial das medidas de confinamento introduzidas no primeiro trimestre deste ano e da confiança trazida pelo processo de vacinação.

Isso conduziu, em particular, a uma melhoria da actividade no sector dos serviços, o sector com mais peso na economia da zona euro. O PMI dos serviços subiu de 50,5 pontos em Abril para 55,2 pontos em Fevereiro, igualmente um máximo dos últimos três anos.

Ganha assim força a expectativa de um retoma forte da economia europeia a partir do segundo trimestre deste ano. De tal forma que estão a aumentar as dúvidas em relação à rapidez com que o Banco Central Europeu (BCE) irá começar a retirar as suas medidas de estímulo económico.

Para já, Christine Lagarde e os restantes membros do conselho executivo do BCE têm garantido que o apoio monetário - dado sob a forma de compras de dívida pública e taxas de juro extremamente baixas – se irá prolongar bem para além do início da retoma da economia.

No entanto, nos mercados, alguns investidores estão a apostar que a perspectiva de uma retoma forte já este ano a par com uma subida da inflação mais forte do que o previsto pode fazer o BCE mudar de ideia e retirar os estímulos mais cedo. Esta terça-feira, o Eurostat anunciou que a taxa de inflação chegou, durante o mês de Maio, aos 2%.