Portugal chega pela terceira vez à final do Europeu de sub-21

Portugal está, pela terceira vez na história, na final do Campeonato da Europa de sub21. Nesta quinta-feira, em Maribor, na Eslovénia, a selecção nacional eliminou a Espanha, nas meias-finais, com um golo a meias entre Fábio Vieira e Cuenca, e fica à espera do encontro entre Países Baixos e Alemanha para saber quem será o próximo adversário.

Foi um jogo muito interessante de seguir e em que a Espanha assumiu maioritariamente o controlo das operações. De resto, foram espanhóis os primeiros lances de perigo, nomeadamente um cabeceamento de Brahim Díaz, aos 12’, que saiu por cima da trave.

No segundo tempo (e depois de Rafael Leão ter criado o melhor lance português na primeira metade), o lateral Cucurella ainda acertou no poste da baliza de Diogo Costa, logo no reatamento, mas seria Portugal a chegar ao golo já na recta final da partida. Após um passe de ruptura de Vitinha, Fábio Vieira tentou assistir Tiago Tomás e Cuenca, ao tentar o corte, desviou a bola para o interior da baliza (80').

O seleccionador espanhol lançou então Abel Ruiz, avançado do Sp. Braga, e arriscou um pouco mais, mas Portugal defendeu de forma competente (Diogo Leite fez um corte providencial, de cabeça, aos 89') e ainda ameaçou, num par de ocasiões, chegar ao segundo golo.