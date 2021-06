Seleccionador nacional garante que o particular com a Espanha servirá apenas para testar o jogo colectivo e não para tirar notas individuais.

O seleccionador nacional, Fernando Santos, assumiu em conferência de imprensa de antevisão ao encontro particular entre Espanha e Portugal, desta sexta-feira (18h30), que o jogo do Wanda Metropolitano, em Madrid, não será um teste para os jogadores, mas sim um ensaio colectivo, para ver o comportamento da equipa frente a uma selecção de grande qualidade.

De resto, qualidade é algo que abunda no Grupo F do Euro 2020, no qual Portugal defrontará a Alemanha e a França, para além da Hungria, pelo que o ensaio com a Espanha coloca a fasquia ao nível do que os campeões europeus enfrentarão na defesa do título, o que não intimida nem atemoriza Fernando Santos.

“Portugal só pode ganhar se jogar como sabe. Se formos a Espanha para jogar no contra-ataque, então é melhor ficarmos em casa”, realça, descartando qualquer cenário de entrar em campo com medo dos adversários.

“Temos condições para jogar com a Espanha olhos nos olhos. Depois vamos ver como corre. Sabemos o que queremos e o jogo dirá o que vai acontecer. Vamos para ganhar. São duas das equipas com mais qualidade técnica individual. Pode haver iguais, não sei se haverá melhor. Mas a individualidade não ganha nada”, explicou.

Fernando Santos evitou comparações com o grupo que conquistou o Campeonato da Europa de 2016, entretanto praticamente reduzido a metade, colocando a equipa actual mais próxima da que venceu a Taça das Nações, em 2019.

“Portugal mudou, as características dos jogadores são distintas. Esta equipa não tem a mesma forma de jogar, mas o ponto de partida mantém-se. O que muda são as características dos jogadores. São eles que, com o seu ADN, mudam”, resumiu, insistindo não gostar de comparações, preferindo “procurar cimentar ideias”, o que espera conseguir frente à Espanha.

“A Espanha é um teste óptimo para percebermos até que ponto somos capazes de realizar o que queremos e corrigir o que não estiver bem. Não será um teste aos jogadores, para saber quem joga, mas sim em relação à equipa. Não passa pelos comportamentos individuais, mas pelo comportamento colectivo”, enfatiza, valorizando “o processo que vai conduzir ao Campeonato da Europa e que será centrado em 95 por cento na equipa”.

E para chegar bem ao Europeu, Fernando Santos quer ver Portugal a jogar de acordo com as suas ideias, o que não retira importância ao resultado. “Não me parece que seja um factor decisivo. Neste momento não há nenhuma selecção preocupada com resultados. Claro que perder não é igual, nem a feijões. Se fosse contra o Azerbaijão era a mesma coisa. Mas não podemos atribuir ao resultado uma carga que nos condicione para o Campeonato da Europa”, insiste.