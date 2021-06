FC Porto junta-se ao Sporting na final da Liga de hóquei em patins

A duas derrotas nos dois primeiros jogos das meias-finais o FC Porto respondeu com três vitórias consecutivas e marcou presença na final do campeonato nacional de hóquei em patins. Nesta quinta-feira, os “dragões” golearam o Benfica no quinto (e decisivo) encontro da eliminatória, no Dragão Arena (4-0).

Os “encarnados” tinham surpreendido o FC Porto fora de portas, nos dois primeiro encontros, mas os “dragões” devolveram a cortesia nos dois jogos seguintes, em Lisboa. Nesta quinta-feira, os “azuis e brancos” nem sequer permitiram que o rival se aproximasse de um possível triunfo e ganharam com autoridade.

Carlo di Benedetto inaugurou o marcador no primeiro tempo e, depois de Lucas Ordoñez (bem mais perdulário do que tem sido hábito) ter falhado um livre directo, Rafa aproveitou uma situação de powerplay para assinar o 2-0 mesmo em cima do intervalo.

No segundo tempo, Gonçalo Alves travou um duelo interessante com o guarda-redes do Benfica e levaria a melhor por uma vez, após um passe errado de Diogo Rafael, num lance que resultou no 3-0. Com os “encarnados” a arriscarem tudo, e com muito mais critério nas acções ofensivas, o FC Porto chegou ao quarto golo por Di Benedetto, com um desvio ao segundo poste.

Na final, que arranca (à melhor de cinco) já no domingo, os “dragões” vão medir forças com o Sporting, reeditando a final da Liga Europeia deste ano (que os “leões” venceram). Isto porque os campeões europeus eliminaram, em três jogos, nas meias-finais, o Óquei de Barcelos.