O “Big 3” está bem e recomenda-se

Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer voltam a estar juntos no mesmo torneio do Grand Slam e, após duas eliminatórias completadas em Roland Garros, pode constatar-se que estão todos de boa saúde. Federer, de 39 anos, excluiu-se à partida da luta pelo título, mas todos querem vê-lo no quarto-de-final com Djokovic, cinco anos mais novo. E o vencedor deverá muito provavelmente ter de enfrentar Nadal, que nesta quinta-feira completou o 35.º aniversário.

Campeão por 13 vezes em Roland Garros, o espanhol reencontrou Richard Gasquet, que conhece desde os 12 anos e a quem venceu os 16 duelos anteriores, o primeiro dos quais no Jamor, em 2004. Mas o francês esteve perto de fazer algo que não consegue desde 2008: ganhar um set. Na segunda partida, Gasquet recuperou de 2-5 e teve ponto para 6-6, mas Nadal negou-lhe essa “ousadia” e acabou por impor a 17.ª derrota ao francês, por 6-0, 7-5 e 6-2.

Djokovic (1.º) também assinalou um número marcante, o seu 350.º encontro em Grand Slams, com um triunfo, por 6-3, 6-2 e 6-4, sobre o uruguaio Pablo Cuevas (92.º), vice-campeão do Millennium Estoril Open em 2019. Mas o encontro foi mais difícil do que os parciais indicam, pois o sérvio teve de salvar oito dos nove break-points que enfrentou. “Estou a jogar bem, pronto para ir até ao fim neste torneio. Satisfeito com a minha exibição, especialmente frente a um especialista da terra batida, que coloca muito ‘spin’ e estas bolas, durante o dia, ressaltam muito”, explicou Djokovic.

Maior desafio teve Federer (8.º) diante do campeão do US Open de 2014, Marin Cilic (47.º). Os três encontros somente realizados até chegar a Paris colocam muitas incertezas sobre a forma actual do suíço e este 11.º duelo com Cilic – o primeiro desde a final do Open da Austrália de 2018 – até ficou marcado por uma situação rara na carreira de Federer, com uma longa discussão com o árbitro, que o advertiu por levar demasiado tempo entre pontos, quando Cilic já estava preparado para servir. “Não tenho jogado muito ultimamente, por isso não percebi bem o ritmo. Sou novo no Tour”, ironizou.

A verdade é que o “velho” Federer reapareceu na altura certa para dominar o croata, por 6-2, 2-6, 7-6 (7/4) e 6-2. “A coisa boa é que saio de um encontro destes e sei por que tive altos e baixos. Ter sido capaz de elevar o meu jogo e derrotá-lo dá-me muita confiança. Não pensei que pudesse estar a este nível durante duas horas contra o Marin. Joguei muito bem no tie-break e servi bem no final e sinto-me encorajado por ainda ter ficado com montes de energia”, referiu Federer, que assinou 47 winners, dos quais 16 ases – um máximo do suíço em Roland Garros desde 2014.

A Itália também estabeleceu um recorde que durava desde 1955, com a presença de sete tenistas na terceira ronda do quadro masculino de Roland Garros: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Gianluca Mager, Andreas Seppi, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Os dois últimos, juntamente com o espanhol Carlos Alcaraz – recém campeão do ATP Challenger 125, realizado no Jamor –, compõem o lote dos três teenagers que integram o top 100 do ranking ATP e passaram todos a segunda eliminatória. A última vez que três sub-20 atingiram a terceira ronda em Paris aconteceu em 2001, com Federer, Andy Roddick e Tommy Robredo.

Por seu lado, Mikael Ymer (105.º) tornou-se o primeiro tenista sueco a chegar tão longe em Roland Garros desde Robin Soderling, em 2011, ao eliminar o veterano Gael Monfils (15.º), por 6-0, 2-6, 6-4 e 6-3.

Oito norte-americanas na terceira ronda

A má notícia foi a desistência de Ashleigh Barty, número um do ranking WTA e campeã na sua última visita a Paris, em 2019. A australiana de 25 anos ainda recebeu tratamento médico, após ceder o set inicial à polaca Magda Linette (45.ª), mas a lesão na anca não a deixou ir além do quarto jogo do segundo set.

Em claro contraste, a outra grande favorita, Iga Swiatek (9.ª), aplicou um duplo 6-1 à sueca Rebecca Peterson (60.ª) em apenas 61 minutos. “Desde que acordei que senti que era um bom dia, que ia estar de bom humor. E quando estava no court, senti a bola perfeitamente, senti que podia fazer o que quisesse com ela”, afirmou a polaca de 20 anos, confirmando que defender o título não é uma preocupação.

Elina Svitolina (6.ª), Ons Jabeur (26.ª) seguiram igualmente para a terceira ronda, onde estão oito norte-americanas – um máximo nesta fase de Roland Garros desde 2003: Sofia Kenin (5.ª), Serena Williams (8.ª), Jennifer Brady (14.ª), Madison Keys (24.ª), Coco Gauff (25.ª), Jessica Pegula (29.ª), Danielle Collins (50.ª) e Sloane Stephens (59.ª) – que eliminou Karolina Pliskova (10.ª).