Quinta, na TV: check-in em mistérios, magia, solidão e futebol

CINEMA

Harriet

TVCine Top, 14h20

Biopic de Kasi Lemmons sobre Harriet Tubman, figura icónica do abolicionismo e da reivindicação do direito das mulheres ao voto. Cynthia Erivo lidera um elenco em que também entram Leslie Odom Jr., Joe Alwyn, Jennifer Nettles e Janelle Monáe. O filme foi nomeado para os Óscares e Globos de Ouro de melhor actriz (Erivo) e canção original (Stand up).

Frenético

Fox Movies, 19h19

Um thriller tenso de Roman Polanski, com referências a Hitchcock. Harrison Ford é um médico americano de visita a Paris com a mulher (Betty Buckley). Depois de uma confusão com a bagagem, vão para o hotel. Walker vai tomar um banho e, quando sai, não encontra a mulher. Uma jovem francesa (Emmanuelle Seigner) vai ajudá-lo a resgatá-la.

Inimigos Públicos

Hollywood, 1h05

Johnny Depp, Billy Crudup, Marion Cotillard e Christian Bale dão vida ao filme realizado por Michael Mann, a partir de um livro de Bryan Burrough. Na Grande Depressão, um bando de gangsters conquista a simpatia do público. O líder é John Dillinger, uma espécie de Robin dos Bosques moderno.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Solidão e solidariedade. Eis as duas faces das acções dos voluntários retratados nesta reportagem. Vão ao encontro de idosos que vivem sós. Oferecem-lhes momentos de música, riso, histórias ou, simplesmente, companhia. O silêncio também cansa tem assinatura do jornalista Emanuel Boavida, imagem de David Araújo e edição de Guilherme Terra.

SÉRIES

New Amsterdam

Fox Life, 13h32

Maratona para (re)ver, do primeiro ao 12.º episódio, a terceira temporada do drama que segue um médico altruísta (Ryan Eggold) para quem é urgente dinamitar o status quo em prol do bom tratamento e da dignidade dos pacientes – empenho que se avoluma face à pandemia, que expõe ainda mais as fragilidades do sistema e as desigualdades entre os pacientes.

No Início, Eram Dez...

RTP2, 22h01

Estreia. Um grupo de pessoas (e um cão) ficam isolados do mundo na Ilha do Diabo. Ao jantar, ouvem o anúncio de que todos são assassinos e irão ter de pagar pelos seus crimes. Eis a trama desta mini-série francesa de seis episódios que adapta livremente o famoso policial de Agatha Christie.

Schitt’s Creek

TVCine Emotion, 22h10

A multipremiada sitcom criada e interpretada por Eugene e Dan Levy (pai e filho) entra na terceira temporada. Centra-se numa família abastada que perdeu toda a fortuna e não teve alternativa senão começar do zero na cidade que o patriarca um dia comprou ao filho por piada.

Shakespeare & Hathaway: Detectives Privados

Fox Crime, 23h55

Começa a terceira leva de episódios da série britânica, com o selo da BBC, que recorre a iguais doses de mistério e humor para seguir os trabalhos de uma dupla improvável de detectives que opera em Stratford-upon-Avon: Frank Shakespeare (Mark Benton) e Luella (Joy Joyner).

DESPORTO

Futebol: Campeonato da Europa Sub-21

RTP1, 16h52

Directo. Depois da vitória sobre a Itália por 5-3, a selecção portuguesa de Sub-21 defronta a brigada espanhola em Maribor (Eslovénia), nas meias-finais do Euro. O sueco Glenn Nyberg arbitra a partida.

DOCUMENTÁRIO

Hotéis Extraordinários: A Vida nos Bastidores

RTP2, 20h34

Estreia. O jornalista Giles Coren e a chef Monica Galetti viajam em direcção aos hotéis mais icónicos e peculiares, para espreitar o “mecanismo” logístico e humano que escapa ao olhar do hóspede. Fazem o primeiro check-in no Marina Bay Sands, em Singapura. No mapa dos próximos destinos estão Equador, Quénia, Marrocos, Canadá e Suécia.

Foto Hotéis Extraordinários: A Vida nos Bastidores DR

ENTRETENIMENTO

Fora do Baralho

RTP1, 11h35

Mário Daniel, o ilusionista de Minutos Mágicos, combina truques e teatro para contar a história de um mágico que tenta criar o seu próximo espectáculo.

INFANTIL

Ferdinando (V. Port.)

SIC, 14h25

Carlos Saldanha realiza esta aventura animada em que um touro é escolhido para entrar nas arenas de Madrid. Apesar de imponente, é um animal sensível, que só quer sentir o aroma das flores e voltar para casa.