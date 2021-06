Esta peça não era para ser assim e a culpa, não nos falhe a memória, é de um fungo

Alojado no organismo de um insecto (ou de outros artrópodes), o fungo cordyceps conduz um corpo alheio e comanda-lhe as vontades. Imagine-se a vida de uma azarada formiga cujos manejos lhe fogem do controlo: “Em princípio, fará este insecto afastar-se da sua colónia e procurar algum sítio alto onde a humidade é perfeita”; depois, “crava as mandíbulas nesse lugar até morrer”. O fungo sai-lhe das costas e “larga esporos para infectar mais formigas”. E se os infectados fôssemos nós?