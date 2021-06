Marilynne Robinson, a grande prosadora do pecado original da América

Tabor é uma pequena cidade no extremo sudoeste do Iowa, no coração do Midwest americano. Tem pouco mais de mil habitantes e uma história de 150 anos. Fundada por clérigos cristãos abolicionistas, numa sociedade dividida, fica num ponto alto entre as grandes pradarias e ganhou o nome por causa do Monte Tabor, perto de Nazaré, Galileia, a terra de Jesus Cristo. Tabor, Iowa, é a cidade modelo de Gilead, território ficcional criado por Marilynne Robinson no romance com o mesmo título — Gilead — vencedor do Pulitzer em 2005. Não sabíamos — provavelmente nem a autora — , mas era o primeiro título de que agora se revela uma tetralogia com a publicação de Jack, original de 2020, tradução em Portugal pela Relógio d’Água.