Já se avista Cannes 2021: Apichatpong, Verhoeven, Dumont, Carax, Moretti, Ozon, Audiard ou Sean Penn

Thierry Frémaux, delegado-geral do festival, e Pierre Lescure, presidente, acabam de abrir para os jornalistas, em conferência de imprensa no cinema UGC Normandie em Paris, o cardápio da 74ª edição do festival.

A epidemia está longe de ter acabado, mas avista-se Cannes 2021 daqui: um festival em edição física, com medidas sanitárias restritas - como um laboratório de testes PSR na Croisette, onde os jornalistas não vacinados têm de se testar de 48 em 48 horas - e o resultado de um ano e três quartos de trabalho pelo comité de selecção (visto que a edição de 2020 foi cancelada pelo covid-19) que encheu os seleccionadores de uma oferta classificada como exuberante.

Thierry Frémaux, delegado-geral do festival, e Pierre Lescure, presidente, acabam de abrir para os jornalistas, em conferência de imprensa no cinema UGC Normandie em Paris, o cardápio da 74ª edição de Cannes. Haverá 24 títulos em competição, onde estarão os novos de Apichatpong Weerasethakul, Paul Verhoeven, Bruno Dumont, Wes Anderson, Leos Carax (filme de abertura), Nanni Moretti, François Ozon, Jacques Audiard ou Sean Penn.

Dois dos títulos em concurso já tinham sido revelados: Annette, de Carax, a partir de um musical composto pelos Sparks, interpretado por Marion Cotillard e Adam Driver, história, passada em Los Angeles, de um stand up comedian e de uma cantora de sucesso (o encontro entre o realizador e a banda aconteceu precisamente em Cannes, no ano da apoteótica recepção de Holy Motors); Benedetta, de Paul Verhoeven, que aguarda desde 2019 a sua presença na Croisette: primeiro invalidada por um problema de saúde do realizador, no ano seguinte boicotada pela pandemia.

São títulos que tinham sido agarrados pelo festival o ano passado mas que preferiram esperar pela edição 2021 para serem lançados ao mundo. Foi também esse o caso de Memoria, de Apichatpong Weerasetkahul, com Tilda Swinton (rodado na Colômbia, concretiza a deriva do cineasta tailandês pela América Latina, exílio que Apichatpong aliás anunciava ao PÚBLICO em 2016, quando veio a Lisboa apresentar Fever Room), Tre Pianni, de Moretti ou The French Dispatch, de Wes Anderson, confirmando-se assim títulos que ainda não tinham sido anunciados mas que eram dados como certos (Frémaux revelou, a este propósito, que Wes Anderson foi tendo dúvidas ao longo do último ano, se devia esperar por Cannes ou se devia ir à sua vida, e que foi difícil conter a impaciência de Moretti - o que facilmente se pode imaginar).

Compõem ainda esta selecção: A Hero, do iraniano (do internacional...) Asghar Farhadi; Tout s'est bien passé, de François Ozon, com Sophie Marceau, Charlotte Rampling, Hanna Schygulla; Titane, de Julia Ducournau (com Vincent Lindon); Red Rockett, de Sean Baker (The Florida Project); Petrov's Flu, de Kirill Serebrennikov; France, de Bruno Dumont, com Léa Seydoux; Bergman Island, de Mia Hansen Love, uma ficção que é uma romagem a Farö, a “ilha de Ingmar Bergman); Les Olympiades, de Jacques Audiard (filmado a preto e branco no 13º arrondissement de Paris); Les Intranquiles, de Joachin Lafosse (que em 2012 apresentou um perturbante À Perdre la raison na secção Un Certain Regard); e ainda filmes de Joachin Trier, Nadav Lapid (Ahed's Knee), Catherine Corsini, Ryusuke Hamaguchi (o realizador de Asako I e II e de Happy Hour adapta Murakami: Drive my Car), Ildikó Enyedi (The Story of my Life, com Léa Seydoux e Louis Garrel), Justin Kurzel (Nitram), Mahamat-Saleh Haroun (Lingui), Nabil Ayouch (Casablanca Beats), Juho Kuosmanen (Compartment No. 6) e, sempre “protegido” por Frémaux, Sean Penn, com Flag Day.

Fora de competição, Tood Haynes mostrará o seu documentário sobre os Velvet Underground. Oliver Stone, em sessão especial, regressará a JFK com um documentário, JFK: Destiny Betrayed, em que retoma as teses do filme de 1991, que será aliás exibido em versão director's cut durante o festival.