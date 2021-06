Quais são os riscos neste momento? Especialistas congratulam avanço no desconfinamento, mas pedem cautelas

Depois de ouvidos os epidemiologistas no último encontro no Infarmed, na semana passada, o Governo anunciou esta quarta-feira novas fases de desconfinamento. A abertura do país faz-se a duas velocidades, primeiro a 14 e depois a 28 de Junho, e contempla uma nova proporção da incidência para os concelhos de baixa densidade populacional. Ouvidos pelo PÚBLICO, a pneumologista Raquel Duarte e o virologista Pedro Simas vêem as novas fases de desconfinamento de forma positiva, ainda que com cálculos distintos sobre os actuais riscos da pandemia.