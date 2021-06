Covid-19: uma morte e 724 casos em Portugal, o maior aumento em quase dois meses. R(t) sobe no continente

Portugal registou nesta terça-feira mais 724 casos e uma morte por covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quarta-feira.

Desde o início da pandemia, o número de infectados ascende agora a 850.262. O país soma um total de 17.026 vítimas mortais.

Este é o dia com mais casos reportados em quase dois meses: desde 5 de Abril (relatório de 6 de Abril, uma terça-feira), quando foram detectados 874 casos, que não eram detectados tantos casos em 24 horas O registo desta quarta-feira segue-se a uma segunda-feira que foi a que teve mais casos reportados desde 22 de Fevereiro e a uma terça-feira com o registo desse dia da semana mais alto desde o relatório de 6 de Abril.

O boletim refere ainda que há agora 264 pessoas internadas, menos quatro que no dia anterior. Em unidades de cuidados intensivos estão agora 53 doentes, mais três.

Há mais 458 recuperações, elevando o total de pessoas recuperadas para 810.271. Excluindo estes casos e os óbitos, há 22.965 casos activos em Portugal, mais 265 do que no dia anterior. Quer isto dizer que mais de 95% dos infectados recuperaram da doença, sendo que 2,7% dos casos ainda estão por resolver. Já a taxa de letalidade está nos 2%.

A morte registada aconteceu na região Norte, um homem entre os 50 e os 59 anos. Já em relação ao número de novos casos, 50,8% foi reportada na região de Lisboa e Vale do Tejo (368). Segue-se o Norte com 212, o Centro com 64, o Algarve com 32, os Açores com 24, o Alentejo com 22 e a Madeira com apenas dois novos casos.

Relativamente aos valores da matriz de risco que guia o desconfinamento, Portugal continua a aproximar-se da “zona amarela”. Voltaram a registar-se aumentos na incidência, mas o R(t) – índice de transmissibilidade, correspondente ao número de pessoas que são infectadas por alguém com o vírus activo – manteve-se em 1,07 a nível nacional, subindo para 1,08 a nível continental (estava em 1,06).

A incidência a nível nacional é agora de 66,4 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias (antes era de 59,6). Se considerarmos só os registos do continente, a incidência é agora de 63,7 (estava em 60,4 na segunda-feira). A matriz de risco é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.