Tiago Barbosa Ribeiro, que era hipótese do PS para a Câmara do Porto, retira-se da corrida

António Costa esteve em Gaia e não quis falar sobre o Porto. Mantém-se o silêncio sobre a escolha do candidato.

O deputado Tiago Barbosa Ribeiro, que chegou a ponderar candidatar-se à presidência da Câmara do Porto, está agora fora da corrida. Perante a indefinição do partido, que tarda em anunciar o candidato à segunda cidade do país, o deputado entendeu afastar-se. A decisão foi tomada nesta quarta-feira e Tiago Barbosa Ribeiro transmitiu-a ao seu círculo mais restrito, mostrando-se indisponível em avançar contra Rui Moreira.