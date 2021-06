Queixas contra escolhas autárquicas chegam à jurisdição do PSD e podem acabar no Constitucional

Há pelo menos cinco casos em que o conselho de jurisdição terá de se pronunciar sobre a forma como foram feitas as listas autárquicas. Concelhia de Barcelos admite apresentar providência cautelar no Tribunal Administaraivo de Braga.

O conselho de jurisdição nacional (CJN) do PSD tem pela frente uma nova batalha: avaliar as participações que várias estruturas do partido apresentaram no âmbito das eleições autárquicas. Nos últimos dois meses, foram entregues pelo menos cinco queixas e todas elas têm em comum um conflito de competências, ou seja, a dúvida sobre quem exerce a competência de indicar candidatos.