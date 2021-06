País volta a desconfinar a dois ritmos (mas já há planos até final de Agosto)

Um mês depois de a maior parte do país ter entrado no patamar mais avançado do desconfinamento, o Governo volta a anunciar novas fases de reabertura da economia. E ainda não é desta que Portugal vai avançar todo ao mesmo ritmo. As novas regras serão sentidas a dois tempos (primeiro a 14, depois a 28 de Junho) e terão critérios diferentes nos concelhos de baixa densidade populacional. As novidades ― que incluem o regresso de espectadores a recintos desportivos e o alargamento do horário de funcionamento dos restaurantes ― chegam cinco dias após a audição dos epidemiologistas no último encontro do Infarmed e confirmam algumas das indicações dadas pelos peritos, nomeadamente a manutenção do modelo da matriz de risco de covid-19, como o PÚBLICO avançou.