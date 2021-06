1, 2, 3... 24 dias: a greve de fome de um agricultor que se queixa de falta de apoios do Estado

Luís Dias entrou nesta quarta-feira no 24.º dia de greve da fome que cumpre à frente ao Palácio de Belém. Este agricultor luta por apoios do Estado depois de, em 2017, ter tido a sua quinta de exploração de amoras arrasada pelo mau tempo.

Já escreveu cartas a várias entidades, nomeadamente aos diversos grupos parlamentares, em que acusa o Ministério da Agricultura de “sabotagem burocrática”. Nas missivas diz ainda já ter sido hospitalizado várias vezes e acrescenta que “perdeu tudo” o que tinha.

“Começa a ser muito complicado. Já fui três vezes ao hospital. É assustador, até porque tenho consciência de que daqui para a frente posso sofrer danos irreversíveis nos órgãos, mesmo que o governo recue e decida fazer aquilo que devia ter feito há anos, pode ser já demasiado tarde”, disse à Renascença.

Apesar da água que bebe e das vitaminas que toma (cálcio, magnésio e fósforo), o agricultor em protesto já sente o peso dos dias. “Cada dia pesa mais. Uma pessoa nem sabe bem o que pensar disto tudo, não era suposto isto acontecer”, acrescentou à mesma rádio.

Na sua conta na rede social Twitter, Luís Dias vai acumulando apoios e contando as peripécias. “Bem, entre as experiências únicas da minha vida, posso acrescentar estar a dormitar na relva e acordar com o Presidente da República à minha beira. Já recebi afectos, foram rápidos mas calorosos e sorridentes​”, escreveu a 25 de Maio.

Bem, entre as experiências únicas da minha vida posso acrescentar estar a dormitar na relva e acordar com o Presidente da República às minha beira. Já recebi afectos, foram rápidos mas calorosos e sorridentes ?? — Luis Dias (@LuisFDias72) May 25, 2021

Três dias antes, aproveitou um tweet para “agradecer” à Câmara de Lisboa ter decidido “regar a um sábado exactamente e unicamente a parte do jardim” onde costuma estar deitado. “De certeza que a relva e as plantas ali são especiais para merecerem uma dose de água extra. Afinal até tenho bom gosto para os sítios onde me deito”, ironizou.

A história começa em 2015

Em 2015, este agricultor apresentou junto da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) uma candidatura para ajudas financeiras para avançar com uma exploração amoras na Quinta da Zebreira, em Castelo Branco. A candidatura foi recusada por, segundo o DRAPC, não existirem garantias bancárias.

Luís Dias recorreu ao Tribunal de Contas Europeu, que lhe deu razão, afirmando que as garantias bancárias não lhe podiam ser exigidas.

Em 2017, após o mau tempo ter destruído a sua exploração, voltou a pedir ajuda à DRAPC e verbas para compensar os prejuízos pela intempérie, mas o apoio voltou a ser recusado.

Dois anos depois, Luís Dias recorreu à provedora de Justiça e, nessa altura, o Ministério da Agricultura considerou num despacho que a Quinta da Zebreira poderia ter acesso a verbas do Estado, mas nunca efectuou qualquer pagamento.

Face aos erros de que diz ter sido alvo por parte da DRAPC, o agricultor exige uma indemnização, mas até agora o Governo só aceitou um inquérito ao seu próprio funcionamento, sem prazos.

Na terça-feira, quando Luís Dias cumpria o seu 23.º dia em greve de fome, o ministério tutelado por Maria do Ceú Antunes emitiu um comunicado em que “lamenta” a situação do agricultor e afirma que “continua empenhado, como sempre tem estado, em encontrar soluções, dentro do quadro legal e comunitário vigente”.

“Efectivamente, em Outubro de 2019, e na sequência dos prejuízos provocados pelo mau tempo, foi aprovada uma candidatura para restabelecimento do potencial produtivo da exploração agrícola, com um montante de apoio de 140.014,90€, tendo o respectivo termo de aceitação sido assinado em Novembro desse mesmo ano”, reconhece o ministério.

Contudo, a nota acrescenta que “o titular do processo apresentou uma factura sem que os trabalhos nela descritos tivessem, de facto, sido realizados, razão pela qual o organismo pagador não pôde proceder ao respectivo pagamento”.

O ministério diz ainda que “o montante de apoio aprovado continua disponível para ser alocado à execução da operação de restabelecimento do potencial produtivo da exploração agrícola, sendo apenas necessária a boa formalização do pedido de pagamento”.

Desespero contra a corrupção

A socialista Ana Gomes tem sido uma das principais vozes em defesa de Luís Dias, exigindo que o Ministério da Agricultura pague o que é devido ao agricultor. “Que está a ministra da Agricultura à espera para mandar pagar ao Luís Dias o que lhe é devido? Vai ficar com a responsabilidade de prosseguir esta greve da fome em protesto contra a #corrupção instalada na DRAPC? E @antoniocostapm [António Costa] e @presidencia [da República] assobiam para o ar?”, escreveu recentemente na sua conta no Twitter.

A antiga eurodeputada pergunta ainda como podem Marcelo Rebelo de Sousa (que já falou com Luís Dias) e António Costa “continuar indiferentes” à situação, afirmando que o protesto do agricultor é “de desespero contra a corrupção”.