A escassez de água no Algarve

Parte da região algarvia é abrangida pela bacia hidrográfica do rio Guadiana, um rio internacional regido por acordos entre Portugal e Espanha. A fronteira entre os dois países é delimitada pelo Guadiana entre a localidade de Pomarão até à foz, mas nenhum país poderá fazer a extração unilateral de água sem o acordo do outro.

Portugal, e em particular na região algarvia, nunca desenvolveu qualquer captação de água neste troço. Apenas faz retenção em algumas das ribeiras da margem direita, em Odeleite e Beliche. Por seu lado, Espanha faz uma extração de grande volume do Guadiana na zona de confluência com o rio Chança, para a qual solicitou uma licença provisória em 1979 (citando Juan Antonio Millán, presidente da Comunidades de Regantes de Huelva) que, na prática se converteu em permanente, ainda sem a respectiva autorização formal de Portugal.

Enquanto Espanha vai utilizando, há décadas, a água internacional do rio Guadiana, nós por cá vamos discutindo e nada fazemos! Importa ressaltar que o recente Plano de Recuperação e Resiliência prevê a captação de água do Guadiana, mas é um projecto que tarda e sobre o qual é exigido mais determinação e força de actuação pelas autoridades portuguesas.

José M. Pinto, Vila Nova de Cacela

Injustiça lamentável

Quando, no dia 31 de Maio, o primeiro-ministro António Costa afirmou - a propósito do que se passou no Porto, durante os festejos da Liga dos Campeões, tendo em conta o aumento do número de infectados em contexto de pandemia - que a responsabilidade pelos desacatos e o incumprimento das medidas de saúde pública tinham sido mais da responsabilidade de 80% de turistas do que de 20% de adeptos ingleses, faltou à verdade. Qualquer pessoa, com o mínimo de juízo crítico, consegue dar-se conta que o Porto ainda não tem tantos turistas quanto se pensa, e que os adeptos ingleses desordeiros é que foram aqueles que pisaram o risco, ao confrontarem-se com a PSP. Mais um motivo para que Eduardo Cabrita peça a demissão; mais um motivo para os próprios portugueses se sentirem, neste aspecto, tratados de forma desigual em relação aos britânicos. Também foi de lamentar a resposta tímida do Presidente da República. Já para não falar do próximo pacote legislativo contra a corrupção que abrange todos, com excepção de uma parte considerável do poder político. Lamentável.

José Alberto Oliveira, Porto

Tobaco Endgame

O acto de fumar deveria ser proibido nas praias e nos espaços públicos ao ar livre onde se verifiquem grandes concentrações de pessoas. A nível mundial o tabaco – que não deixa de ser outra pandemia há muito instalada em todo o mundo – provoca, por ano, 8 milhões de mortes, um número que duplica as vidas que se perdem pela pandemia da covid – mais de 3,6 milhões. A “ajudar à festa”, o tabaco é responsável por 33% dos tumores e 22% das mortes provocadas por cancro. O Governo português deveria ter a coragem de legislar no sentido de restringir, ainda mais, o acto de fumar. Aqui, na nossa vizinha Espanha, sociedades científicas e civis têm pedido ao ministério da Saúde que limite ao máximo o consumo do tabaco com o objectivo de reduzir a prevalência de fumadores a 5% até ao ano de 2030. No nosso país a lei anti-tabaco deveria ser mais restritiva para evitar que os fumadores passivos sejam obrigados a fumar por imperativo dos irresponsáveis e alienados fumadores. Por isso impõe-se, rapidamente, o Tobaco Endgame, ou seja, tabaco fim da partida.

António Cândido Miguéis, Vila Real

São João

Enquanto Paulo Paixão, presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia considera que “autorizar festas dos Santos Populares seria um erro maior do que a Final da Liga dos Campeões”, Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, acossado politicamente devido ao caso Selminho, deu com o alho porro nas medidas de contenção anti-covid ao autorizar nas Fontainhas, rotunda da Boavista e Lordelo do Ouro, zonas celebrativas da noitada de São João. Na Póvoa de Varzim o São Pedro não vai ser comemorado nas ruas. O edil Aires Pereira manifesta mais responsabilidade social do que Rui Moreira. “S. João, João, João/S. João que nos quer bem/Leva a tristeza contigo/Leva a saudade também”, escreveu Mário Cesariny.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim