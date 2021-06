Maior navio da marinha iraniana incendeia-se e naufraga no Golfo de Omã

A tripulação de 400 marinheiros foi resgatada. O incidente surge após uma série de explosões desconhecidas em navios no Golfo do Omã, que começaram em 2019.

O maior navio da Marinha iraniana incendiou-se e acabou por naufragar esta quarta-feira no golfo de Omã, informaram as autoridades iranianas. Ainda não se conhecem as circunstâncias do incidente, mas a tripulação conseguiu ser resgatada.

O navio afundou-se perto do porto iraniano de Jask, a cerca de 1270 quilómetros a Sudeste de Teerão, no Golfo de Omã, perto do estreito de Ormuz, passagem estratégica onde passa cerca de um quinto do petróleo mundial.

As imagens publicadas pelos meios de comunicação social iranianos mostraram marinheiros com coletes salva-vidas a abandonar o navio Kharg, quando as chamas a consumir a embarcação. Segundo um responsável do Exército, 20 pessoas sofreram queimaduras ligeiras.

Os media iranianos referiram-se ao Kharg como um “navio de treino”. É um dos poucos navios da Marinha iraniana capaz de reabastecer outras embarcações no mar, de içar cargas pesadas e servir de plataforma para helicópteros.

O navio, construído no Reino Unido e operacional desde 1977, entrou na Marinha iraniana em 1984, após as longas negociações que se seguiram à Revolução Islâmica do Irão de 1979.

Os oficiais iranianos não indicaram qual a origem do incêndio a bordo do Kharg. No entanto, o caso surge após uma série de explosões desconhecidas que começaram em 2019, visando navios no Golfo de Omã.

A Marinha dos EUA acusou mais tarde o Irão de ter como alvo os navios, algo que foi negado por Teerão, embora as filmagens dos norte-americanos mostrem membros da Guarda Revolucionária iraniana a removerem uma bomba por explodir de um navio.

Os incidentes ocorreram enquanto se intensificavam as tensões entre Washington e Teerão, depois de o ex-Presidente norte-americano, Donald Trump, ter retirado unilateralmente os EUA do acordo nuclear entre o Irão e as potências mundiais.

O estreito de Ormuz é palco de várias tensões, e tem assistido a momentos de maiores provocações entre embarcações norte-americanas e iranianas, numa altura em que diplomatas europeus, russos e chineses se esforçam para reerguer as negociações de Viena, o acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano.

O naufrágio do Kharg é o mais recente desastre naval iraniano. Em 2020, durante um exercício de treino militar, um míssil atingiu por engano uma embarcação perto do porto de Jask, causando 19 mortos e 15 feridos. Também em 2018, um contratorpedeiro da Marinha iraniana afundou-se no mar Cáspio.