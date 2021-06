Covid-19: Recessão e violência entre as sequelas da pandemia em África, diz relatório

Uma grande parte do continente africano tem sido poupada ao elevado número de mortes causadas pela pandemia de coronavírus que devastou outras regiões do globo. Mas o continente enfrenta, agora, não só uma recessão e uma maior taxa de desemprego, mas também uma crescente onda de violência, avançou o relatório de 2021 da Fundação Mo Ibrahim, publicado esta quarta-feira.

Segundo o relatório Covid-19 em África, um ano depois: desafios e perspectivas, os países africanos implementaram restrições sobre a mobilidade e rastrearam os contactos sociais desde o início da pandemia, potencialmente salvando milhões de vida.

Mas “a paralisação económica conduziu a região a uma recessão pela primeira vez em 30 anos, com severas repercussões no desemprego, pobreza, desigualdades e no acesso aos bens alimentares”.

Ainda, África foi o único continente onde a violência aumentou no decorrer na pandemia. A violência de grupo aumentou 78%, com mais de 90 pessoas mortas pelas forças de segurança que implementavam restrições à mobilidade e medidas de isolamento social.

Em simultâneo, a resolução de conflitos e os esforços contra-insurreições retrocederam nos seus progressos, abrindo caminho a grupos extremistas para explorarem as lacunas dos Estados na resposta à pandemia.

“A covid-19 já foi integrada na propaganda de grupos como o Al Shabab e o Boko Haram, ajudando-os a justificar as suas causas”, disse Camilla Rocca, dirigente da investigação da fundação.

“Querem mostrar-se como fornecedores de serviços, com o Al Shabab, por exemplo, a abrir clínicas, e com a ramificação do Daesh [na República Democrática do Congo] a fornecer medicamentos”, continuou.

Por isso, salienta o documento, a estratégia de recuperação tem de pôr ênfase na criação de empregos sustentáveis. Uma solução passaria por criar uma indústria de produção de vacinas no continente, gerando emprego em vários sectores e combatendo, ao mesmo tempo, as necessidades dos frágeis sistemas de saúde.

“Aproveitando as lições da covid-19, o nosso continente pode criar um futuro mais sustentável, independente e inclusivo”, disse o empresário Mo Ibrahim, fundador e presidente da fundação com o seu nome.

O relatório foi publicado na véspera do início do Ibrahim Governance Weekend 2021, um fórum sobre o impacto da pandemia na saúde, economia e política em África, onde serão apresentadas propostas para a recuperação do continente.