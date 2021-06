Moradores da Aldeia de Juso, em Cascais, contestam projecto de superfície comercial nos antigos terrenos da Alcatel

Os moradores da Aldeia de Juso estão a contestar um projecto de loteamento para os antigos terrenos da Alcatel, junto ao final da A5, em Cascais, para onde se prevê a construção de uma superfície comercial, serviços e habitação. A Associação de Defesa de Aldeia de Juso, entretanto constituída, já fez chegar à Câmara de Cascais uma petição com 2108 assinaturas onde expressa a sua oposição ao plano, pedindo a imediata suspensão do alvará do loteamento e está a tentar travar a obra pela via judicial.