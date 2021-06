A factura da água vai baixar para quem recicla e pode aumentar para quem não o faz

Na Maia o sistema tarifário dos resíduos vai ser desligado do da água, para introduzir mais “justiça” e pôr em prática o princípio do poluidor-pagador, num concelho que já é o campeão da reciclagem. Este princípio vai ter de ser aplicado a todo o território continental até 1 de Julho de 2026. Neste P24 ouvimos a vereadora do ambiente da Câmara Municipal da Maia, Marta Peneda.

