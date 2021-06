Parque do Barrocal de Castelo Branco vence Prémio Geoconservação 2021

O Parque do Barrocal, em Castelo Branco, soma e segue; o júri do Prémio Prémio Geoconservação decidiu por unanimidade reconhecer “a elevada qualidade da intervenção” no parque, assim como o “empenho e o investimento realizado pela autarquia”, lê-se no comunicado.

O objectivo do concurso organizado pelo Grupo Português da ProGEO (Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico) é premiar uma autarquia que se distinga na implementação de estratégias de conservação e valorização do património geológico do concelho.

Desta forma, José Augusto Alves, presidente da Câmara de Castelo Branco, refere em comunicado que “este prémio é o reconhecimento de todo o trabalho realizado na valorização de Castelo Branco. O Parque do Barrocal é um símbolo da nossa cidade e tem enchido de orgulho toda a comunidade albicastrense”.

Este prémio não foi o único que o Parque do Barrocal recebeu entretanto. Em Outubro, venceu o Architecture Master Prize e em Novembro foi reconhecido com o World Architecture News Awards, na categoria “Paisagens Urbanas”.

Ao longo de 40 hectares, há sete mirantes, diversas formações geológicas de interesse, passadiços e trilhos naturais, um parque infantil e um observatório de aves.

Foto Vista para o casario de Castelo Branco DR/PEDRO MARTINS

Considerado como um “oásis refrescante de História Natural”, o Barrocal já recebeu mais de 17 mil visitantes, informam. Fruto de “310 milhões de anos em construção”, este parque é uma “paisagem granítica característica feita de rochas geradas nas profundezas da Terra, mas moldadas e expostas por centenas de milhões de anos de movimentos tectónicos e períodos climáticos”, pode ler-se no site.

O parque está integrado nos territórios classificados do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO e da Reserva da Biosfera Transfronteiriça Tejo/Tajo Internacional.