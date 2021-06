Transportes públicos sem restrição de lotação após 28 de Junho

Os transportes públicos com lugares apenas sentados, como é o caso dos táxis, vão deixar de estar limitados, a partir do próximo dia 14, à regra de dois terços dos lugares que tem estado em vigor, medida que se alargará a todos os transportes públicos - mesmo aqueles onde se pode ir de pé, como a maioria das comboios e dos autocarros, além do metropolitano - a partir do dia 28.

Entre os dias 14 e 28, estes últimos ainda estão restritos ao máximo de 2/3 de lotação. O anúncio de utilização a 100% da capacidade disponível foi feito esta tarde pelo primeiro-ministro, António Costa, após o Conselho de Ministro no qual se decidiram uma série de medidas de desconfinamento.

No caso dos TVDE, os veículos de transporte de passageiros que trabalham através de plataformas como a Uber, estes não são transportes públicos, mas têm operado com as mesmas regras dos táxis.