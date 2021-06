Leão avisa Ramalho: “Esperamos que não haja mais chamadas de capital” do Novo Banco

O ministro das Finanças pede à gestão do Novo Banco que “se foque” nos resultados positivos. António Ramalho admitiu recentemente mais 100 milhões apesar dos lucros e a comissão de acompanhamento validou esta possibilidade.

O ministro das Finanças disse esta quarta-feira que o Governo espera que não haja mais chamadas de capital do Novo Banco, apesar de o presidente-executivo da instituição financeira ter já admitido que podem ser necessários mais 100 milhões de euros.

“Esperamos que não haja mais chamadas de capital”, afirmou João Leão, na comissão de inquérito ao Novo Banco, pedindo à gestão do Novo Banco que “se foque” nos resultados positivos que já começaram no primeiro trimestre deste ano, no valor de cerca de 70 milhões de euros.

Com a injecção deste ano por conta dos resultados de 2020, o Novo Banco receberá ao abrigo do Acordo de Capitalização Contingente mais de 3000 milhões de euros. Sete bancos emprestaram 475 milhões de euros e o Governo aprovou um empréstimo do Fundo de Resolução de 429 milhões de euros.

O ministro respondia a questões da deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua que, perante a resposta do governante, perguntou se o ministro estava a par que António Ramalho admitiu uma nova injecção de 100 milhões de euros, apesar da melhoria da situação do banco.

“Esperamos mesmo que não haja mais chamadas de capital”, reiterou. O ministro acrescentou também que não há vantagens para o Novo Banco em recorrer aos 1,6 mil milhões de euros que estão disponíveis como apoio de retaguarda para garantir a estabilidade do banco.