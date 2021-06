Galp quer ser neutra em carbono sem abrandar no petróleo

Além da aposta nas renováveis, petrolífera vai voltar-se para novidades como o hidrogénio verde, a captura de carbono e as baterias de lítio, mas o petróleo continuará a ter um papel central na estratégia. Empresa quer reduzir emissões em 40% até 2030 e atingir neutralidade em 2050.

Renováveis, hidrogénio e baterias de lítio são a fórmula que a petrolífera presidida por Andy Brown escolheu para neutralizar as suas emissões de carbono até 2050, num futuro em que o petróleo e o gás natural ainda são fundamentais.

A empresa apresentou esta quarta-feira ao mercado de capitais o seu plano de negócios até 2025 e tem na calha vários investimentos em energias renováveis e alternativas – incluindo o desenvolvimento em Sines de um grande projecto de hidrogénio verde e de produção de combustíveis limpos.

Contudo, no coração da sua actividade continuará a estar a exploração de petróleo e de gás natural, essencialmente no Brasil, Angola e Moçambique.

Daqui até 2030, a pressão regulatória vai continuar a forçar a descarbonização das economias, a venda de veículos eléctricos vai crescer, as eólicas e o solar vão ganhar ainda mais relevância, assim como o hidrogénio verde (produzido com electricidade renovável) e azul (com recurso a captura e armazenamento de carbono), que irão emergir como “opções viáveis”.

Num cenário em que a União Europeia vai procurar estimular a cadeia de valor das baterias, a procura de petróleo na Europa vai cair e levar a uma “vaga de racionalização das refinarias”, descreve a Galp.

A electricidade vai ter mais peso no mix energético global, “mas o petróleo e o gás natural continuarão a ter um papel crucial”.

Neste quadro, a petrolífera propõe um investimento de 800 a mil milhões de euros por ano até 2025 (mantendo ainda para este ano a meta prévia de 500 a 700 milhões), dos quais um quinto irá para as actividades de exploração e produção de petróleo.

Com isto, a empresa propõe-se a “continuar a entregar um aumento de produção líder entre os pares”, com custos de produção baixos (até três dólares por barril) e elevadas rentabilidades.

No portefólio da Galp contam-se 12 projectos petrolíferos no Brasil, três em Angola, três em São Tomé, dois na Namíbia e ainda o projecto de gás natural de Moçambique, na bacia do Rovuma.

Apenas cerca de 9% do montante do investimento previsto até 2025 será para projectos de renováveis e investigação e desenvolvimento e outros 10% vão para novas energias (como o hidrogénio e o lítio para baterias).

Entre 10% a 20% serão destinados à actividade comercial (uma das metas enumeradas é duplicar as vendas de electricidade) e 15% para a actividade industrial (modernização e aumento da eficiência do aparelho refinador) e gestão de energia.

Aposta na redução de emissões

Segundo a petrolífera, “50% do investimento líquido será alocado a projectos de baixo carbono” e parte dos investimentos será suportada com a venda de posições em activos.

Ao nível da refinação, por exemplo, a Galp espera um contributo para o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) de cerca de 400 milhões de euros em 2025, com “os projectos de baixo carbono a contribuírem com 15% do valor”.

Com esta estratégia montada, a Galp quer entregar aos accionistas um dividendo base de 50 cêntimos por acção até 2025, com a possibilidade de entregar uma remuneração variável caso o rácio dívida líquida/EBITDA fique abaixo de 1,0x.

A empresa estima um preço do petróleo em torno dos 60 dólares por barril até 2025 (e, na actividade de refinação, margens de entre três a quatro euros por barril).

O EBITDA deverá ficar acima dos dois mil milhões de euros em 2021 e dos três mil milhões em 2025 (dos quais aproximadamente dois terços virão do petróleo e gás).

Quanto ao cash-flow operacional (capital liberto com as operações), a Galp espera que aumente dos cerca de 1,7 mil milhões de 2021, para mais de 2,3 mil milhões até 2025.

Até 2030, a empresa espera conseguir reduzir as emissões geradas pela sua actividade (na exploração e produção de petróleo, na produção de combustíveis e nos produtos finais vendidos) em 40%, até atingir a neutralidade carbónica em 2050.

Nova vida para Sines

Fora do anunciado consórcio de empresas H2Sines, a Galp propõe-se desenvolver de mote próprio um grande centro de energias limpas na localidade alentejana, onde concentrou todas as actividades de refinação, com o encerramento da refinaria de Matosinhos.

Biocombustíveis avançados, produção de energias renováveis e a introdução de hidrogénio verde, em vez de cinzento (conseguido a partir do gás natural), nos processos produtivos fazem parte dos planos.

Até 2025, a empresa quer ter instalada uma potência de electrolizadores de 100 megawatts (MW) com capacidade de crescimento até 600 M/1 gigawatt durante a década, à medida que a procura o vá justificando.

Além disso, a empresa diz que vai continuar a avaliar a possibilidade de entrar na cadeia de valor das baterias. Se o fizer, a meta inicial é a instalação de uma capacidade de produção de 25 quilo toneladas de lítio até 2025.