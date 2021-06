Comércio e restauração com horários alargados mas ainda com limites de clientes

Nova fase de desconfinamento, em vigor a partir do próximo dia 14 de Junho, mantém restrições nos concelhos com maior incidência de casos de infecção de covid- 19.

Da reunião do Conselho de Ministros (CM) desta quarta-feira saíram boas notícias para o sector do comércio e da restauração, mas ainda sem garantirem o regresso às condições anteriores à pandemia. Os dois sectores vêem o horário de funcionamento alargado a partir de 14 de Junho, mas mantém-se a actual limitação de pessoas por metro quadrado ou grupo.

As novas medidas de desconfinamento vão permitir que os restaurantes, cafés e pastelarias possam receber clientes até à meia-noite e funcionar até à 01h. Até agora, o horário de funcionamento estava limitado às 22h30 durante a semana e até às 15h30 ao fim-de-semana e feriados.

Mas mantém-se o limite de pessoas por grupo: seis no interior dos estabelecimentos e 10 nas esplanadas.

No comércio em geral, incluindo super e hipermercados, ou centros comerciais, deixa de haver restrições de horários, ou seja, passam a poder cumprir as regras fixadas anteriormente para as respectivas actividades. Até agora, o horário de funcionamento estava limitado, nos dias úteis, até às 21, e aos fins-de-semana e feriados até às 19h.

Neste caso, a decisão aprovada em CM mantém a limitação de cinco pessoas por cada 100 metros quadrados, o que vai contra as reivindicações de alargamento deste rácio feito reiteradamente por grandes empresas de distribuição e de proprietários de centros comerciais.

Alguns sectores como bares e discotecas vão permanecer encerrados, o que acontece desde Março de 2020.

Nos concelhos com maior incidência de casos de infecção de covid- 19, critério que sofreu ajustamentos nos concelhos com menos população, os horários do comércio e da restauração podem ficar limitados às 22h30, e o comércio às 21h.