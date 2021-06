Bruxelas mantém regras suspensas e dá “ordem”: é preciso estimular a economia

A Comissão Europeia não alterou as suas recomendações para a condução da política orçamental durante os anos de 2021 e 2022, enquanto se mantém em vigor a cláusula geral de escape que suspende a aplicação das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento: a “ordem” para os Estados-membros continua a ser para manter os apoios temporários e estimular a economia, principalmente através do investimento.

Porém, para os países com elevado nível de endividamento, como é o caso de Portugal, Bruxelas deixa um aviso e uma orientação particular para a contenção do crescimento da despesa corrente, para não comprometer o movimento no sentido do equilíbrio orçamental a médio prazo. A promoção do investimento deve ser feita através do aproveitamento dos fundos disponibilizados pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência que, recorda o executivo comunitário, são neutros do ponto de vista orçamental e não têm impacto no défice.

Com 24 dos 27 Estados-membros da UE a registarem um défice das contas públicas acima dos 3% do PIB, a Comissão Europeia decidiu que não se justificava a abertura de nenhum procedimento por défice excessivo, que forçasse os governos a proceder a ajustamentos num contexto de crise e ainda de grande incerteza. A excepção é a Roménia, que já estava debaixo de um procedimento antes de rebentar a crise do novo coronavírus — mas que agora terá um prazo alargado até 2024 para proceder à correcção da sua trajectória.

No que diz respeito à dívida, Bruxelas identificou 13 Estados-membros que não cumprem com os critérios estabelecidos no tratado orçamental. São praticamente os mesmos que já estavam debaixo do mecanismo de alerta por desequilíbrios macroeconómicos e onde os riscos e vulnerabilidades aumentaram no último ano.

No caso de Portugal, o relatório da Comissão Europeia relaciona as vulnerabilidades ao nível elevado do endividamento público e privado e ainda à percentagem considerável de crédito malparado, que pode constituir um risco assim que medidas como as moratórias forem retiradas. Bruxelas atribuiu o actual défice das contas públicas ao impacto da crise pandémica no sector do turismo, mas estima que a situação possa melhorar “moderadamente” nos próximos anos.

Na apresentação do chamado Pacote de Primavera do Semestre Europeu, a Comissão Europeia confirmou que a cláusula geral de escape do Pacto de Estabilidade e Crescimento deverá manter-se em vigor até ao fim de 2022, quando se estima que já todos os Estados-membros da UE tenham recuperado o nível do PIB anterior à pandemia. A “expectativa” do executivo é que a aplicação do PEC seja retomada em 2023, mas uma decisão definitiva nesse capítulo só será tomada se as condições macroeconómicas forem favoráveis.

Fontes europeias confirmaram que a discussão sobre a revisão das regras do tratado orçamental vai arrancar no segundo semestre, mas não avançaram um calendário ou um prazo previsível para a conclusão desse processo.