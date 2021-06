Sporting é campeão nacional de basquetebol 39 anos depois

Um jejum de 19 anos quebrado no futebol e um de 39 interrompido no basquetebol. O Sporting está em maré de retoma de títulos e conquistou, nesta quarta-feira, a Liga portuguesa de basquetebol 2020/21 – é o nono campeonato da história do clube.

Os “leões” bateram o FC Porto e venceram a final do campeonato na “negra”, conquistando o jogo 5 por 86-85. E só podia ter sido assim, depois de quatro triunfos para cada lado em oito jogos na temporada.

Por ter sido o primeiro classificado na fase regular da temporada, o Sporting pôde jogar este quinto jogo pavilhão João Rocha e a festa foi feita em casa, naquele que é o primeiro título nacional desde 1982 – “jejum” espoletado também pela ausência de 24 anos, com o clube a retomar a actividade no basquetebol em 2019.

#BasquetebolSCP | ?? FINAL DO JOGO:



FIZEMOS HISTÓRIA!!! ?? 39 anos depois, os Leões conquistam o Campeonato Nacional ??#SCPFCP #LigaPlacard pic.twitter.com/xobOOHpSCr — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) June 2, 2021

Esta é ainda, para o Sporting, uma “dobradinha” na temporada de basquetebol, depois da conquista da Taça de Portugal.

Com este campeonato, o Sporting, que sucede à Oliveirense como campeão nacional, chega aos nove títulos, estando a três dos 12 do FC Porto e a 18 dos 27 do Benfica.

Para Luís Magalhães, treinador “leonino” de 63 anos, este é o sétimo campeonato conquistado na Liga portuguesa – um deles conquistado no FC Porto, rival que superou nesta final.

Travante e Nevels em destaque

O primeiro quarto foi globalmente equilibrado. O Sporting saiu na frente, com alguns minutos de insistência em isolamentos após bloqueio directo, sobretudo para Travante Williams (muito acerto no lançamento). Também a habitual arma dos pontos em transição após turnover foi muito explorada no primeiro quarto.

Ainda assim, o FC Porto nunca permitiu que os “leões” disparassem no marcador, essencialmente através do lançamento de longa distância – cinco em sete de três pontos.

O jogo foi para a pausa em 22-20.

No segundo quarto, o FC Porto abriu uma vantagem de oito pontos, sobretudo na fase em que começou a defender zona – mal lida pelos “leões” em vários ataques – e a dominar as tabelas. No ataque, mantinha-se o acerto nos lançamentos de três pontos, que “choviam” de todo o lado – João Soares, Brad Tinsley, Garrett Nevels, Jalen Riley e Larry Gordon.

Vindo de desconto de tempo e a perder por oito, o Sporting montou também uma defesa zona e chamou os bons defensores Diogo Ventura e Pedro Catarino. Conseguiu não só recuperar a desvantagem – os lançamentos portistas eram bastante mais contestados – como virar o marcador.

Sem o contributo de James Ellisor, que passou ao lado da primeira parte, Ventura acabou por ser o maior foco da recuperação, com dez pontos no segundo período.

O intervalo chegou com 51-47, com oito triplos “leoninos” e nove dos portistas.

Após a paragem, já de regresso às defesas tradicionais, Garrett Nevels mostrou que o aquecimento pós-intervalo lhe correu bem. Foram seis pontos logo na entrada do terceiro quarto, e outros três mais adiante, fazendo um duo importante com Gordon, muito forte a trabalhar perto do cesto perante um Sporting que, com Fields no banco, tinha menos peso nas posições interiores.

Travante e Ellisor, este já “acordado”, permitiam ao Sporting manter, ainda assim, os “dragões” à distância. O último período começou com 68-63.

Indignação portista

Nos derradeiros dez minutos, a qualidade do jogo e a produtividade baixaram um pouco, sobretudo do lado “leonino”.

Ventura, João Fernandes (notou-se a má reentrada de Fields) e Travante foram descansar e o FC Porto igualou a partida pelas mãos de Tinsley, que conseguiu assumir protagonismo neste último quarto, e Nevels, que marcava de todo o lado, defendia Ellisor e continuava a ser o “dono” do jogo.

Os últimos minutos foram de muita tensão, muitos erros e até de desperdício da linha de lance livre e a última posse de bola, para o Sporting, com 17 segundos por jogar, tinha os “leões” a dois pontos.

Shakir Smith colocou o jogo empatado com uma penetração e deixou seis segundos para o FC Porto evitar o prolongamento e levar o campeonato para a invicta.

Os “dragões” não marcaram e no ressalto houve falta sobre Micah Downs. O sportinguista não falhou e entregou o campeonato aos “leões” na linha de lance-livre.

A decisão da equipa de arbitragem na última posse de bola provocou indignação no FC Porto, que pedia falta sobre Nevels. Moncho López, treinador portista, pontapeou tudo o que apanhou pela frente e o clube decidiu não fazer declarações após a partida.

Em matéria individual, Travante Williams, com 21 pontos e oito assistências, e Garrett Nevels, com 29 pontos e cinco ressaltos, foram os jogadores em foco de cada lado.