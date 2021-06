Kei Nishikori é especialista em quintos sets

Com 1,78 metros de altura e 73 quilos de peso, Kei Nishikori é visto como um peso pluma no mundo do ténis. E aos 33 anos e depois de uma segunda operação ao ombro direito em Outubro de 2019, poucos são os que acreditam que o japonês pode voltar a brilhar nos courts, ao nível do que exibiu em 2014, quando chegou à final do US Open e, seis meses depois, ascendeu ao quarto lugar do ranking. Mas quem viu Nishikori em Roland Garros a ganhar dois encontros consecutivos em cinco sets e após quatro horas de jogo cada um, deve pensar duas vezes.

“Detesto jogar cinco sets, acreditem. Não faço de propósito”, afirmou o actual 49.º do ranking, logo que acabou de derrotar o russo Karen Khachanov (25.º), por 4-6, 6-2, 2-6, 6-4 e 6-4, num embate concluído com um break em branco. “Depois de perder o terceiro set, repetia para mim mesmo que queria continuar a jogar. O meu corpo dizia que não, mas a minha mente dizia para jogar. Consegui ganhar o quarto set sem pensar em nada. Claro que no quinto, quis lutar até ao fim”, acrescentou. Ao somar a 26.ª vitória em 33 encontros decididos no quinto set, Nishikori elevou para 78,7% a eficácia nestas maratonas, um registo melhor do que qualquer outro tenista em actividade – Novak Djokovic aparece em terceiro nessa lista, com 76,7%.

“Todos me dizem que tenho um bom registo e isso dá-me um pouco de prazer. Penso que jogo bom ténis nos quintos sets, mais do que em qualquer outro. Apesar de estar cansado, jogo melhor e mais solto, mais agressivo, não sendo passivo”, explicou Nishikori, que, dos últimos 11 quintos sets que disputou, perdeu somente um.

Na terceira ronda, vai defrontar Henri Laaksonen (150.º), que na última ronda do qualifying salvou três match-points frente a Juan Manuel Cerúndolo. Nesta quarta-feira, o suíço de 29 anos somou a primeira vitória da carreira frente a top 20 e logo diante do espanhol Roberto Bautista Agut (11.º), por 6-3, 2-6, 6-3 e 6-2.

O número dois no ranking, Daniil Medvedev, terminou o confronto com o norte-americano Tommy Paul (52.º) melhor do que começou para ganhar, por 3-6, 6-1, 6-4 e 6-3.

Stefanos Tsitsipas (5.º) ganhou 26 de 27 pontos na rede e concretizou oito breaks para ultrapassar Pedro Martinez (103.º), por 6-3, 6-4 e 6-3. O grego é o jogador (a par de Federico Delbonis) com mais vitórias em terra batida este ano (18) e vai agora enfrentar John Isner (34.º), que somou 23 ases na vitória sobre Filip Krajinovic (41.º), em três sets. Outro “gigante” norte-americano com mais de 2m de altura, Reilly Opelka (35.º), assinou 61 winners, incluindo 18 ases, para vencer Jaume Munar (72.º), em quatro sets, e alcançar a segunda vitória consecutiva em Grand Slams sem disputar um tie-break.

Alexander Zverev voltou a não deslumbrar na vitória sobre o qualifier russo Roman Safiullin (182.º), que conhece desde os 12 anos: 7-6 (7/4), 6-3 e 7-6 (7/1). Pablo Carreño Busta (12.º), Casper Ruud (16.º) e Fabio Fognini (29.º) também seguiram para a terceira ronda.

No torneio feminino, Serena Williams (8.ª) marcou lugar na terceira ronda com a também norte-americana Danielle Collins, quarto-finalista no ano passado. Após uma primeira ronda em esteve perto de ceder um set, Williams foi mesmo obrigada pela romena Mihael Buzarnescu (148.ª) a disputar três sets, mas a qualidade do serviço da jogadora de 39 anos permitiu-lhe impor-se, com os parciais de 6-3, 5-7 e 6-1.

Aryna Sabalenka (4.ª), Victoria Azarenka (16.ª), Marketa Vondrousova (21.ª), finalista em 2019, Madison Keys (24.ª) e Paula Badosa (35.ª) avançaram também no quadro, que perdeu uma cabeça de série: Belinda Bencic (11.ª). A tenista suíça, formada pela mãe e treinadora de Martina Hingis, foi dominada pela russa Daria Kasatkina quarto-de-finalista em 2018, com um duplo 6-2.