Goldman Sachs prevê que a Bélgica vai vencer o Euro 2020

Quem vai ganhar o Euro 2020? A pergunta só terá resposta no dia 11 de Julho, mas há quem arrisque, desde já, apostar num vencedor. A Goldman Sachs usou um modelo estatístico para prever qual a selecção que irá levantar o troféu dentro de pouco mais de um mês e chegou à conclusão de que será... a Bélgica.

O banco de investimento multinacional, sediado em Nova Iorque, cruzou a informação decorrente de 6000 jogos desde 1980 com dados históricos, juntou-lhes dados adicionais como o momento de forma dos jogadores, o factor-casa e o ranking, e chegou à conclusão de que a final do torneio será disputada entre Bélgica e Itália. Mais: aponta que o encontro será decidido no prolongamento, a favor dos belgas.

“O nosso modelo prevê que a Bélgica vencerá o Euro pela primeira vez na história, batendo pela margem mínima a Itália. Esta vantagem atribuída pelo nosso modelo é, em primeira instância, baseada no ranking, com a Bélgica a liderar entre as selecções europeias. Dito isto, prevemos uma corrida apertada entre Bélgica, Itália, Portugal e Espanha, que chegam às meias-finais”, escrevem os autores do trabalho.

De resto, a Goldman Sachs coloca Portugal, actual detentor do título, a passar a fase de grupos juntamente com França e Alemanha (um deles na qualidade de um dos melhores terceiros), posteriormente a medir forças com o País de Gales nos oitavos-de-final (e a ganhar por 2-1) e a enfrentar a Dinamarca nos quartos-de-final (novamente com vitória pelo mesmo resultado).

Chegada às meias-finais, a selecção portuguesa enfrentaria a Bélgica e, desta vez, segundo a previsão, perderia por 1-2, sendo eliminada da prova. Do lado oposto do quadro, na outra meia-final, a Itália levaria a melhor sobre a Espanha no prolongamento, depois de um empate no tempo regulamentar (1-1).

Este é, porém, um exercício tão falível como qualquer outro, como, de resto, reconhecem os autores do estudo. “Estes modelos devem ser interpretados como uma pitada de sal, já que muitas coisas podem mudar durante o torneio e as previsões podem falhar”, alertam, mencionando a lesão de um jogador importante como um dos exemplos dos imponderáveis da competição.

Está longe de ser o único, porém. E é por isso que o desporto de alta competição é um negócio tão interessante para as casas de apostas. A partir de 11 de Junho, então sim, começaremos a ter uma imagem clara do que vai acontecer no Campeonato da Europa.