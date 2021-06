Deceuninck não fez uma boa proposta a João Almeida, diz o agente

João Correia garantiu que ainda não há decisão tomada e que essa será comunicada a 1 de Agosto. Ainda assim, o empresário do ciclista avançou as quatro equipas que já abordaram Almeida.

João Almeida está na berlinda e é um dos ciclistas mais cobiçados do pelotão internacional. O português, que se envolveu numa confusão táctica com a Deceuninck na Volta a Itália, não será ciclista da equipa belga na próxima temporada, ao contrário do jovem prodígio Remco Evenepoel, que será a cara da organização nos próximos anos. Foi em parte isto que motivou o desdém da Deceuninck a Almeida, preferindo “apostar as fichas” do Giro em Evenepoel.