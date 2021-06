Alemanha cede ante Dinamarca, Benzema falha e França goleia

Inglaterra impôs-se à Áustria com um golo solitário, num dos vários jogos de preparação do dia.

Apesar da superioridade patenteada no Tivoli-Stadion, na Áustria, a Alemanha, segundo adversário de Portugal no Grupo F da fase final do Campeonato da Europa de 2020, não conseguiu impor-se no particular com a Dinamarca, jogo que terminou empatado (1-1), com golos de Neuhaus (48’) e Poulsen (71’). Os golos surgiram na segunda parte, com a Dinamarca a revelar grande eficácia, marcando no único remate enquadrado com a baliza de Neuer.

Menos problemas para ultrapassar a selecção do País de Gales, nesta ronda de jogos particulares, teve a França (3-0), último obstáculo de Portugal na fase de grupos do Euro. Apesar do penálti desperdiçado por Karim Benzema (27’) neste regresso à selecção, o conjunto de Didier Deschamps venceu os britânicos por 3-0, com golos de Mbappé (34’), Griezmann (47’) e Ousmane Dembélé (79’), em partida disputada em Nice. Os galeses actuaram reduzidos a dez jogadores desde os 25 minutos, por expulsão de Neco Williams.

Foto

A estagiar no Sul de Espanha, a selecção da Escócia (Grupo D, com Inglaterra, Croácia e República Checa) defrontou a congénere dos Países Baixos, no Algarve, num contexto de grandes limitações impostas pelo teste positivo do médio John Fleck ao novo coronavírus. Para este encontro particular ficaram em isolamento outros seis futebolistas que tiveram contacto próximo com Fleck, o que não impediu os escoceses de terem estado muito perto de vencer o jogo. Jack Hendry (10’) e Kevin Nisbet (63’) deram vantagem por duas vezes à equipa de Steve Clarke, contrariada pelo “bis” de Memphis Depay (17’ e 89’).

A Inglaterra, com um golo solitário de Bukayo Saka, médio de 19 anos do Arsenal, cumpriu serviços mínimos num jogo marcado pelo equilíbrio, vencendo a Áustria no Riverside Stadium, em Middlesbrough (1-0). Bukayo Saka marcou aos 56’, antes de Harry Kane ser substituído.