Quarta, na TV: Um Animal Amarelo entre espionagem, música e vacinação

CINEMA

Meia-Noite em Paris

AMC, 19h14

Gil (Owen Wilson) e Inez (Rachel McAdams) estão noivos e de visita a Paris. Ele sonha escrever ali o romance da sua vida. Ela é uma mulher pragmática que aspira a uma vida estável e luxuosa em Malibu, nos EUA. Uma noite, embriagado pela beleza da cidade (e algum vinho), Gil perde-se nela e vive uma experiência extraordinária: um encontro com personagens que julgava existirem apenas nos livros. Uma comédia romântica de Woody Allen, também com Marion Cotillard, Léa Seydoux, Carla Bruni, Michael Sheen, Kurt Fuller, Kathy Bates e Adrien Brody.

Uma História Americana

Cinemundo, 19h20

EUA, década de 1960. Seymour Levov sempre foi muito popular. Depois da faculdade, casou com Dawn Dwyer, uma ex-rainha de beleza, e herdou os negócios familiares. Vive tranquilamente numa bela quinta próxima de New Jersey. Mas tudo se desmorona quando Merry, a filha adolescente, começa a identificar-se com ideais políticos revolucionários. Estreia na realização do actor Ewan McGregor (que também protagoniza), Uma História Americana baseia-se no livro homónimo que valeu o Pulitzer a Philip Roth. O filme abre o Entre Linhas, um ciclo de adaptações cinematográficas de obras literárias, exibido à quarta-feira. Seguem-se After (dia 9), A Mulher (dia 16) e O Jantar (23).

Um Animal Amarelo

TVCine Edition, 22h

Felipe Bragança dirige esta fantasia tropicalista-antropofágica e surreal que reivindica a herança do escritor Mário de Andrade e do movimento modernista brasileiro. É um filme, nas palavras do realizador, “transatlântico, transgénero, transcultural”, uma “reflexão sobre os imaginários da identidade”, acompanhando, entre o Rio de Janeiro, a Cidade da Beira e Lisboa, a história de um cineasta falido e falhado (o actor Higor Campagnaro).

Um Cidadão Exemplar

Hollywood, 23h20

Thriller psicológico de F. Gary Gray, com Gerard Butler e Jamie Foxx nos papéis principais. Clyde Shelton assiste, impotente, ao assassínio brutal da mulher e da filha. Os culpados são presos, mas o procurador oferece a um deles um acordo. Indignado, Shelton lança-se numa jornada para fazer justiça por conta própria.

SÉRIE

O Gerente da Noite

RTP1, 00h35

Chega hoje ao canal público a série britânica de espionagem realizada por Susanne Bier (responsável, por exemplo, pelo oscarizado Num Mundo Melhor), em que Hugh Laurie encarna um irresistível traficante de armas e Tom Hiddleston é um agente infiltrado quase candidato ao lugar de James Bond. Trata-se de uma adaptação, em seis episódios, do primeiro romance pós-Guerra Fria de John Le Carré. Olivia Colman, David Harewood, Tom Hollander e Elizabeth Debicki juntam-se ao elenco.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

A vacinação contra a covid-19 domina a Grande Entrevista desta noite: o convidado do jornalista Vítor Gonçalves é o vice-almirante Gouveia e Melo, o militar que coordena o grupo de trabalho responsável pela execução do plano. Repete às 2h16, na RTP1.

MÚSICA

No Ar

RTP2, 23h46

Está No Ar o rock aromatizado por blues e algum psicadelismo dos Evols, banda nascida em Vila do Conde que, em 2020, lançou o álbum III. É o nono episódio desta temporada do programa que vai a estúdio escutar música feita em Portugal. É gravado no Porto e timbrado pela Antena 3.

DOCUMENTÁRIO

The Beatles: Eight Days a Week

TVCine Edition, 13h10

O oscarizado Ron Howard debruça-se sobre uma das bandas mais influentes de sempre. Recorrendo a música, imagens de arquivo e entrevistas (incluindo material raro), oferece um novo olhar sobre a intensa vida de palco dos “quatro fabulosos” – entre 1962 e 1966, dos primeiros concertos no Cavern Club, na sua Liverpool natal, à derradeira actuação, na cidade norte-americana de São Francisco – sem deixar de retratar os traços deste fenómeno cultural global sem paralelo. A produção do filme contou com o apoio dos membros sobreviventes, Paul McCartney e Ringo Starr, e das viúvas de John Lennon e George Harrison (Yoko Ono e Olivia Harrison, respectivamente).