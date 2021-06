Nos Primavera Sound trará Nick Cave, Tame Impala, Gorillaz e Pavement ao Porto em 2022

Alinhamento completo do festival que voltará em Junho do próximo ano ao Parque da Cidade já é conhecido.

Foi adiado em 2020 e foi o primeiro grande festival a ser novamente adiado este ano, mas 2022 marcará o regresso do Nos Primavera Sound ao Parque da Cidade, no Porto. Já conhecíamos os dias para os quais está marcado (9 a 11 de Junho), e agora que, esta manhã, foi revelado o cartaz, podemos dizer que o regresso será em grande. Nick Cave estará de volta ao palco onde já protagonizou dois concertos para a história do festival e regressam também os veteranos Dinosaur Jr. Mas há mais: os históricos Pavement, Beck e Kim Gordon, os também históricos, mas um pouco mais recentes, Gorillaz, a par de um dos nomes mais reverenciados do panorama actual, os Tame Impala, e de bandas e figuras de culto (cada vez mais) alargado, como o são Khruangbin, black midi, King Krule, Little Simz, Earl Sweatshirt e Jamila Woods.