Um Museu da Matéria Viva para redesenhar o mundo com materiais que nascem na terra

E se fosse possível usar uma T-shirt feita de algas, ter um tapete em casa produzido no mesmo material, sentar num banco construído com fungos ou beber por um copo moldado a partir de materiais biodegradáveis? A resposta a esta questão não está em livros de ficção científica, nem está à espera do futuro para ser respondida. É possível fazê-lo hoje e sem descurar aspectos longe da funcionalidade de cada um dos objectos, nomeadamente ao nível da forma. A prová-lo está a exposição Museu da Matéria Viva, uma das várias que inauguram esta quarta-feira no arranque da Porto Design Biennale 2021 (PDB21), a segunda edição do evento que junta as cidades de Porto e Matosinhos para discutir, até ao final de Julho, novas formas de fazer mundo a partir do desenho das coisas.