João Pais Filipe e Pedro Melo Alves, dois bateristas a encontrarem-se na descoberta

Não podemos saber o que será estar no interior daquela estrutura, criada como instalação por João Pais Filipe para o Mosteiro de Tibães, em Braga. Quatro gongos, construídos pelo músico que é também artesão, ressoando e criando uma cauda sonora que atravessa peles e timbalões, que origina uma reverberação constante, hipnótica. Não sabemos o que será estar ali, na estrutura, para os dois bateristas que a usarão como espaço e ferramenta criativa. Mas vamos descobrir que música resulta do encontro, fazendo corpo com ela, entre João Pais Filipe e Pedro Melo Alves, bateristas e compositores de destaque na cena musical portuguesa contemporânea, que se apresentam em concerto conjunto esta quarta-feira, 2 de Junho, no gnration, em Braga (21h15, 7€), e dia 15 na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa (19h, 8€).