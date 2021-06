Dinosaur Jr.: há mais de 35 anos a soar ao mesmo. E bem

Lou Barlow é o baixista de Dinosaur Jr., banda da qual foi despedido em 1989 e à qual voltou em 2007. Fala sobre o 12º álbum do grupo de J. Mascis, Sweep it into Space.

Há mais de 35 anos que os Dinosaur Jr., a banda do Massachusetts, soam ao mesmo, com o ataque da guitarra e dos solos de J. Mascis em primeiro plano. Isto apesar dos altos e baixos de uma banda que durante oito anos foi dada como terminada, entre os anos 1990 e os anos 2000. Foi assim, ataque da guitarra e dos solos de J. Mascis em primeiro plano, em todas as décadas em que os Dinosaur Jr. estiveram activos. Continua a ser assim em Sweep it into Space, o seu 12º disco, editado pela Jagjaguwar.