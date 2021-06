Desfeito o mistério: os Buraka vão lançar álbum ao vivo

Buraka 4 Ever, que regista o último concerto do grupo, em 2016, na Torre de Belém, sai a 2 de Julho.

Chama-se Buraka 4 Ever e é um álbum ao vivo que documenta o último concerto do grupo em palco, na noite de 1 de Julho de 2016, quando deram um espectáculo de despedida junto à Torre de Belém, em Lisboa. Na última semana, depois de ter sido partilhado um vídeo nas redes sociais da banda, acompanhado da data de 2 de Julho, especulou-se muito sobre o que aí viria, inclusive se não estaria iminente um regresso do projecto à actividade.