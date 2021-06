Augusto M. Seabra: memórias de um passador de filmes

Sorte a nossa se formos tocados por uma destas criaturas, se formos envolvidos no tráfico. A partir desta quarta-feira, na Cinemateca, em Lisboa, um dos mais influentes críticos e programadores do Portugal do pós-25 de Abril passa-nos a sua memória e a sua história com uma vintena de filmes. O arranque desta Carta Branca coincide com a doação do seu espólio documental a instituições públicas.