PSP faz dezenas de buscas de Norte a Sul por suspeita de tráfico de armas e droga

As buscas começaram ao princípio da manhã desta terça-feira em diversas dezenas de residências situadas nos distritos de Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Bragança, “com epicentro na zona de Tomar”. Em causa, suspeitas de associação criminosa, posse e tráfico de armas proibidas e tráfico de droga.

A investigação fora iniciada há cerca de um ano pela Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa​, sob tutela e direcção do Departamento Central de Investigação e Acção Penal. Em causa, ao que se lê no comunicado emitido pela PSP, um “grupo criminoso e violento que operava em várias zonas do território nacional, constituído por um elevado número de suspeitos”.

Ao longo do último ano, as autoridades recolheram indícios de associação criminosa, detenção e tráfico de armas proibidas e tráfico de estupefacientes. Ao princípio desta manhã, “o Comando Metropolitano de Lisboa, com a colaboração de efectivo dos comandos distritais da PSP, da Unidade Especial de Polícia e da Guarda Nacional Republicana”, surpreendeu os suspeitos nas suas casas.

Por volta das 11h, o comissário Bruno Pires, do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, ainda não podia adiantar quaisquer pormenores. “Continuam a decorrer as buscas”, repetia. “A operação é muito grande.” No final das buscas, as autoridades deverão prestar informações sobre os resultados.

A operação foi baptizada de Zeus, mas não tem qualquer relação com uma com o mesmo nome já julgada em Sintra, sobre fornecedores que entregavam nas cantinas bens alimentares em quantidades muito inferiores às que facturavam à Força Aérea, sendo o lucro dividido entre empresários e militares com quem estavam conluiados.