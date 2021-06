“População já não tem medo do vírus”. Especialistas pedem medidas para Santos Populares com pessoas na rua

Ainda não é este ano que os portugueses vão poder festejar os Santos Populares, tão característicos do mês de Junho, da mesma forma que o faziam antes da pandemia. As festas do São João, que costumam levar milhares de pessoas a festejar nas ruas do Porto, não contarão com o tradicional fogo-de-artifício nem com os concertos ao vivo. Em Lisboa, a câmara municipal também já anunciou que vai proibir os típicos arraiais. Mas os especialistas ouvidos pelo PÚBLICO avisam que é de esperar que as pessoas saiam na mesma às ruas das cidades — e pedem que estes festejos sejam preparados.