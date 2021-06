Não vai sair do país nas férias? Não faz mal, a água das praias está óptima

Se está a pensar aproveitar as férias para uns banhos de mar ou de rio sem sair do país, e se quer ter a certeza que a qualidade da água está garantida, pode ficar descansado: o mais recente relatório da Agência Europeia do Ambiente (EEA, na sigla inglesa), dá conta que 89,2% das águas balneares em Portugal têm uma qualidade “excelente”. Se baixarmos um pouco os critérios, incluindo as que têm “boa” qualidade e “suficiente”, então pode rumar em segurança a 95,1% das águas costeiras ou fluviais indicadas como zonas balneares. A situação é idêntica por toda a União Europeia e também na Albânia e na Suíça.