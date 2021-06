Jornalistas queixam-se de ingerência da administração nos jornais da Global Media Group

Membros eleitos pelas redacções do Jornal de Notícias , do Diário de Notícias e d’ O Jogo questionaram as respectivas direcções sobre acções de Marco Galinha que quis figurar como administrador das redes sociais dos títulos e terá mandado dispensar colunistas.

Os conselhos de redacção (CR) de três títulos da Global Media Group – Jornal de Notícias, Diário de Notícias e O Jogo – insurgem-se contra o que consideram ser uma ingerência: o novo presidente do conselho de administração (CA), Marco Galinha, quis figurar como administrador das redes sociais e mandou dispensar colunistas por serem pessoas com exposição política.

O diário desportivo ficou fora da nova orientação sobre a contratação de colunistas. A directora do JN, Inês Cardoso, porém, admitiu ao CR ter recebido “ordens para terminar o pagamento de crónicas a políticos, tendo sido fundamentado que é ‘expressamente proibido pagar a pessoas expostas politicamente’”. E a directora do DN, Rosália Amorim, reconheceu ao respectivo CR ter recebido igual ordem, acrescentando que tal decisão surgiu “no seguimento do que terá sido afirmado pelo presidente do CA em comissão parlamentar”.

No comunicado a que o PÚBLICO teve acesso, o CR do JN considera tais ordens “ilegítimas, por configurarem uma interferência da administração em matéria da competência exclusiva da directora”. “Às empresas, portanto às administrações, está vedado determinar a exclusão nomeadamente de autores em espaços de opinião”, sublinha, defendendo que “o presidente da administração deve cessar imediatamente quaisquer instruções de condicionamento das escolhas de colaboradores na área da opinião”.

Os membros eleitos pela redacção do DN assumem posição idêntica à dos colegas do JN. No seu comunicado, lembram “a importância de manter o jornal como um espaço democrático e plural no exercício das liberdades de expressão e opinião, consagradas nas leis fundamentais e na própria Lei de Imprensa”. “A escolha dos colunistas para os espaços de opinião do jornal é uma competência editorial atribuída ao Director da publicação e é parte fundamental do valor editorial da publicação e do seu posicionamento no mercado face à concorrência.”

O director d’O Jogo, José Manuel Ribeiro, confirmou que o presidente do CA passou a figurar como administrador das redes sociais. Ao que se lê no documento subscrito pelos jornalistas eleitos nessa redacção, “esclareceu que não autorizou nem teve conhecimento dessas alterações”. O mesmo afirmou Rosália Amorim. Já Inês Cardoso disse que “o próprio informou ter pedido apenas para ter acesso às estatísticas das redes sociais do grupo, não sendo sua intenção interferir nos respectivos conteúdos”.

Os três CR recordam que as contas dos órgãos de comunicação social nas redes sociais – como o Facebook, o Twitter ou o Instagram – são uma extensão de cada marca editorial. Cabe, por isso mesmo, aos responsáveis editoriais determinar que conteúdos são partilhados e como. “O presidente da Administração deve abster-se de quaisquer actos nas redes sociais que possam configurar uma intromissão na área editorial”, escreve o CR do JN.

O empresário Marco Galinha foi em Fevereiro último eleito presidente do conselho de administração da Global Media. Domingos de Andrade e Guilherme Pinheiro ficaram como administradores executivos. Como vogais sem funções executivas ficaram António Manuel Frade Saraiva, João Pedro Alves Ventura Silva Rodrigues, José Pedro Carvalho Reis Soeiro, Kevin King Lun Ho, Philip Manuel Eusébio Yip, Rui Fernando Baptista Moura, Maria Inês Cardoso e Rosália Maria Amorim Rosa Ferreira Lopes.

Os comunicados agora emitidos pelos três órgãos revelam outros problemas. Quer o CR do DN, quer o d’O Jogo alertam para a escassez de recursos. No DN, há alguma esperança: “Ouvimos o Presidente do CA, em comissão parlamentar, anunciar a iminente entrada de ‘20 dos melhores alunos de jornalismo’ e a aposta num futuro que passa pela digitalização.” N’O Jogo, não: “Segundo o director, a administração justifica a necessidade de novos cortes face à perda de receitas nestes primeiros meses do ano.”

O CR do DN também “manifesta a sua estupefacção” com uma nova “prática de contagem de presenças no espaço físico das redacções, alegadamente a pedido da administração”. “É condição essencial da prática jornalística a sua mobilidade e liberdade de movimentos. Deve ser estimulada, e não coarctada, a capacidade dos jornalistas deste jornal (ou de qualquer outro) em sair da redacção atrás de uma notícia, de uma reportagem, de uma fonte”, escrevem os conselheiros.