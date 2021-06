Governo anuncia 900 milhões de euros para recuperação de aprendizagens

O ministro da Educação anunciou nesta terça-feira que haverá, no total, cerca de 900 milhões de euros para alocar ao plano de recuperação de aprendizagens.

Estão previstos 140 milhões são para recursos humanos; 43,5 para formação; 47,3 para recursos digitais; e 670 milhões para apetrechamento e infra-estruturas.

O Governo apresenta nesta terça-feira o Plano Plano 21

23 Escola +, para a recuperação das aprendizagens, depois dos impactos da pandemia, e que se destina aos alunos dos ensinos básico e secundário. Para tal o Governo garante ter ouvido diferentes responsáveis da comunidade educativa, além do contributo dado por um grupo de trabalho criado para o efeito.

A apresentação decorre no Dia Mundial da Criança, na sede do Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves, na Amadora, numa sessão que conta com as presenças do primeiro-ministro António Costa, do ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues, e ainda dos Secretários de Estado João Costa e Inês Ramires.