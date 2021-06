Tensão paira no CDS no dia da aprovação de 70 coligações autárquicas

O CDS está a viver mais um momento de tensão, apesar da proximidade das eleições autárquicas. No arranque do conselho nacional desta terça-feira à noite, que vai apreciar perto de 70 coligações locais, Francisco Rodrigues dos Santos reafirmou o objectivo de ter mais autarcas eleitos, mas arrisca-se a que relatos de declarações suas sobre o estado do partido reabram a guerrilha interna e aqueçam a reunião. Nas próximas autárquicas, o PSD e o CDS devem ter um número de coligações idêntico a 2017.