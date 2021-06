Sines tem agora “o maior datacenter da Europa e outros vêm a caminho”, diz Costa

A inauguração do primeiro cabo de fibra óptica entre Portugal e o Brasil — e também entre a Europa e a América Latina — foi apenas o primeiro passo para fazer de Sines “um grande porto de dados e de conhecimento”, além de ser já um dos maiores portos da União Europeia. O primeiro-ministro revelou, na cerimónia, a causa do seu optimismo: “Já se instalou em Sines o maior datacenter do Sul da Europa e outros vêm a caminho”.

O momento era o da inauguração do EllaLink, o cabo de fibra óptica que liga Sines a Fortaleza, no Brasil e constitui a primeira ligação directa de alta velocidade por cabo submarino entre a Europa e a América do Sul, considerado pela presidência portuguesa "uma infra-estrutura essencial para a interconexão digital e a transmissão de dados entre os dois continentes”.

“A geografia conta. Não é por acaso que Sines é um dos maiores portos da União Europeia e é agora o ponto de amarração deste cabo europeu”, disse António Costa na cerimónia. “Somos uma porta de entrada, uma ligação, uma ponte, um ponto de amarração” entre a Europa e a América Latina, afirmou o chefe de Governo, sublinhando que “é esse o contributo” que Portugal tem a dar à União Europeia.

A cerimónia, que decorreu em formato híbrido (presencial e online) a partir de Sines, integra o evento Leading the Digital Decade [Liderar a Década Digital], organizado pela presidência portuguesa e pela Comissão Europeia. O encontro prolonga-se por dois dias e tem como objectivo “promover um debate alargado em torno da transformação digital da UE”, tendo como base os objectivos da Década Digital, iniciativa apresentada pela Comissão em Março para garantir que todos os cidadãos europeus podem beneficiar do digital.

“O EllaLink é mais do que um cabo, pois simboliza a nossa parceria renovada com a América Latina”, sublinhou por seu lado a presidente da Comissão Europeia. “Isto constitui um exemplo para os nossos envolvimentos com parceiros em todo o mundo”, sublinhou Ursula Von der Leyen numa mensagem pré-gravada, acrescentando que “vai impulsionar os negócios e a partilha científica e cultural” entre ambos os continentes. “Mas, acima de tudo, vai garantir a segurança, a resiliência e estabilidade da internet global da qual as nossas economias e sociedades dependem”, acrescentou.

Somos uma porta de entrada, uma ligação, uma ponte, um ponto de amarração [entre a Europa e a América Latina] António Costa, primeiro-ministro

Para a presidente do executivo comunitário, o que “hoje mantém as economias europeias em funcionamento são não apenas as rotas comerciais, mas também os fluxos de dados”, que requerem “infra-estruturas estáveis, seguras e rápidas”. Nesse sentido, a Comissão Europeia apresentou, em Março, o que designou por “Bússola Digital”, e que, tal como uma bússola comum, apresenta também quatro pontos cardinais: as capacidades digitais, as infra-estruturas, as empresas e serviços públicos digitais, explicou.