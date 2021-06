Morreu Carlos Ferreira, o homem que subiu a Avenida da Liberdade sozinho com a bandeira de Portugal

Carlos Ferreira morreu na segunda-feira, aos 73 anos, vítima de um AVC. Ficou recordado como a imagem do primeiro 25 de Abril em pandemia, quando subiu a Avenida da Liberdade sozinho, envergando uma bandeira gigante com cravos no topo.

Morreu Carlos Ferreira, o homem que desfilou sozinho na Avenida da Liberdade, Lisboa, no 25 de Abril de 2020, carregando uma bandeira portuguesa com alguns cravos brancos e vermelhos presos no topo. Carlos Ferreira tinha 73 anos e foi vítima de um AVC na segunda-feira, avançou o jornal Observador.

Sócio 4362 da Associação 25 de Abril e antigo militante do MRPP​, Carlos Ferreira tornou-se na imagem da celebração do Dia da Liberdade em plena pandemia quando o país estava fechado em casa e cantava Grândola Vila Morena à janela. Chegou até ali de comboio, vindo de Massamá e vestido a rigor: blazer branco (com dois pins do Movimento das Forças Armada na Lapela), calças pretas e de luvas brancas, o mesmo uniforme com que trabalhava no hotel Tivoli. Lá, atendeu “Beatriz Costa, Sá Carneiro, Jorge Amado e Mota Amaral, só para citar alguns”, contou nesse dia à revista Visão.

A bandeira de Carlos Ferreira voltaria à Avenida da Liberdade este ano, desta vez para descer a avenida e na companhia de milhares de outros cravos e bandeiras. Pouco depois, no Dia do Trabalhador, Carlos Ferreira marcou também presença na manifestação do 1.º de Maio, em Lisboa, e novamente vestido a rigor: de fato creme, gravata vermelha e de bandeira nacional erguida.